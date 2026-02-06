Cotidiano
Secretaria do Meio Ambiente reúne servidores para a construção do Planejamento Operacional 2026
Com objetivo de alinhar estratégias, avaliar resultados e definir prioridades, a Secretaria do Meio Ambiente do Acre (Sema) realizou nesta quarta-feira, 4, e quinta, 5, o Planejamento Operacional 2026, reunindo gestores, técnicos e especialistas de Rio Branco e do interior do estado.
O encontro se deu no auditório do Hotel Nobile, na capital, e teve como foco a construção participativa das ações que irão nortear a atuação da secretaria em 2026, promovendo a integração entre departamentos e o fortalecimento da gestão ambiental no estado. Durante os dois dias de trabalho, foram avaliadas as metas executadas em 2025, os principais desafios enfrentados e a viabilidade das ações previstas para o próximo ciclo, de acordo com o Plano Plurianual (PPA).
No primeiro dia, após a recepção e abertura oficial, conduzida pelo titular da pasta, Leonardo Carvalho, os participantes passaram por atividades de integração, seguidas pela apresentação do status das ações desenvolvidas em 2025 nos cinco eixos estratégicos da Sema: Fortalecimento Institucional; Gestão Florestal Sustentável; Gestão Ambiental, Territorial e Bioeconomia; Governança, Educação Ambiental e Direito dos Animais; e Gestão de Recursos Hídricos e Cidades Sustentáveis.
No período da tarde, os trabalhos foram realizados em grupos, organizados por eixos, com o objetivo de revisar metas, identificar obstáculos, discutir soluções e propor ajustes. A dinâmica busca estimular o diálogo interno e a corresponsabilidade na construção do planejamento.
Já o segundo dia foi dedicado à apresentação dos resultados consolidados pelos grupos, com espaço para esclarecimentos, perguntas e debates. As atividades incluíram novas vivências interativas, apresentações institucionais e o encerramento oficial, reforçando o compromisso da Sema com uma gestão integrada e participativa.
A comunicadora do Movimento Liderança Afetiva, Vanessa Vongliotti, realizou atividades de integração com os servidores ao longo da programação, promovendo espaços de escuta qualificada, reflexão e conexão entre os participantes. As atividades incentivaram o diálogo, fortaleceram os vínculos e contribuíram para a construção coletiva de soluções.
“O meio ambiente também é feito de relacionamentos. As atividades desenvolvidas ao longo desses dois dias movimentaram as pessoas, despertaram um olhar para dentro e estimularam reflexões sobre emoções, sentimentos e o ato de sentir. Porque, embora o planejamento seja técnico, o meio ambiente é humano”, destacou a comunicadora.
O que disseram
“Planejar é essencial para transformar desafios em resultados concretos. Então, reunimos todos os servidores da Sema para construir, de forma participativa, o nosso Planejamento Operacional 2026. Esse momento foi fundamental para integrar todas as áreas da Sema, da capital ao interior, alinhando estratégias, prioridades e ações que vão orientar o nosso trabalho ao longo do ano”.
Leonardo Carvalho, secretário de Estado do Meio Ambiente do Acre
“Estou na Sema há mais de uma década, acompanhando de perto o trabalho e a consolidação da política de conservação. Esses dois dias de planejamento foram extremamente propícios para promover a integração entre as equipes que estão chegando, além de aproximar a alta gestão dos trabalhos técnicos. Esse processo nos permite definir, de forma clara, o que é realmente importante, prioritário e estratégico, sobretudo como entrega concreta para a população do Acre, alinhado ao PPA [Plano Plurianual]”.
Mirna Caniso, chefe do Departamento de Unidades de Conservação
“O planejamento é fundamental para que possamos definir metas, repactuar prioridades e construir esse processo com toda a área técnica. Esse alinhamento fortalece as ações e, sobretudo, o cumprimento das metas que a Sema precisa alcançar ao longo do ano no âmbito do Cigma [Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental]. Por isso, é essencial para consolidarmos, de forma estratégica, tudo aquilo que realmente precisa ser executado”.
Cláudio Cavalcante, coordenador do Cigma
“O Planejamento Operacional representa, para nós, servidores, um momento fundamental na organização e no direcionamento das ações da Secretaria. É nesse espaço que avaliamos quais metas avançaram, identificamos o que precisa ser aprimorado e ajustamos estratégias para que as atividades sejam melhor desenvolvidas ao longo do ano. Esse exercício anual de planejamento garante mais eficiência e qualidade na execução das políticas públicas ambientais”.
Ana Paula Falcão, chefe do Departamento de Florestas
“O planejamento é um momento essencial de reflexão: é a hora de parar, reunir a equipe e olhar o trabalho com mais atenção. Esse processo nos permite ter uma visão ampliada, não apenas das ações do nosso departamento, mas da Secretaria como um todo, identificando onde podemos unir esforços com os demais setores. Quando falamos em tomada de decisão e planejamento, não existe planejamento feito de forma isolada; a participação de toda a equipe é indispensável”.
Tayna Neri, coordenadora do Viveiro da Floresta, Tayna Neri
Cotidiano
14 pessoas são condenadas por desvio milionário de combustíveis no Iapen
Segundo os autos do processo, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 4,3 milhões, em um dos maiores casos de fraude já apurados envolvendo a autarquia
Matheus Mello
As investigações da Polícia Civil do Acre resultaram na condenação de 14 pessoas envolvidas em um esquema de desvio de combustíveis do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). Segundo os autos do processo, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 4,3 milhões, em um dos maiores casos de fraude já apurados envolvendo a autarquia. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (5).
O grupo foi alvo da Operação Ouro Negro, deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que desarticulou uma associação criminosa responsável por desviar, em média, cerca de 10 mil litros de gasolina e óleo diesel por mês. A investigação começou após a identificação de um consumo de combustível muito acima dos padrões históricos e incompatível com a frota de veículos do Iapen.
As apurações apontaram que o então chefe do setor de transportes do instituto, ocupante de cargo comissionado, liderava o esquema. De acordo com a investigação, um segundo envolvido ficava responsável pela revenda do combustível desviado, enquanto outro atuava na captação de fazendeiros e empresários interessados em adquirir o produto por valores muito abaixo do mercado. À época, o litro do óleo diesel chegou a ser vendido por R$ 1,50.
Consta no processo que os desvios ocorreram entre 2018 e 2021. Para tentar dar aparência de legalidade à prática, um dos réus, identificado como J.J.P., emitia notas fiscais fictícias no sistema financeiro do Iapen. Em novembro de 2021, a Polícia Civil deflagrou a operação, cumprindo dois mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão.
Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares, cerca de dois mil litros de combustíveis, 12 veículos e aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro. Também houve o bloqueio de contas bancárias dos investigados. Ao final do processo, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, condenando os 14 réus pelos crimes de associação criminosa, peculato-desvio e receptação.
O coordenador da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), delegado Pedro Paulo Buzolin, destacou a importância do resultado alcançado. “Esse resultado é fruto de um trabalho técnico, persistente e integrado da Polícia Civil. A investigação conseguiu desmontar uma estrutura criminosa que causou um prejuízo milionário ao Estado e mostrar que desvios de recursos públicos não ficarão impunes. É uma resposta clara à sociedade de que o crime organizado e a corrupção serão combatidos com rigor”, afirmou.
Cotidiano
Empresários e fazendeiros compravam combustíveis desviados do Iapen em esquema milionário
A associação criminosa foi responsável por desviar, em média, cerca de 10 mil litros de gasolina e óleo diesel por mês
Matheus Mello
A Polícia Civil do Acre revelou nesta quinta-feira (5) que 14 pessoas foram condenadas por um esquema de desvio de combustíveis do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). De acordo com as investigações, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 4,3 milhões, em um dos maiores casos de fraude já apurados na instituição.
A investigação começou após a identificação de um consumo de combustível muito acima dos padrões históricos e incompatível com a frota de veículos do Iapen.
As apurações apontaram que o então chefe do setor de transportes do instituto, ocupante de cargo comissionado, liderava o esquema. De acordo com a investigação, um segundo envolvido ficava responsável pela revenda do combustível desviado, enquanto outro atuava na captação de fazendeiros e empresários interessados em adquirir o produto por valores muito abaixo do mercado. À época, o litro do óleo diesel chegou a ser vendido por R$ 1,50.
A associação criminosa foi responsável por desviar, em média, cerca de 10 mil litros de gasolina e óleo diesel por mês. Segundo a polícia, os desvios ocorreram entre 2018 e 2021. Para tentar dar aparência de legalidade à prática, um dos réus, identificado como J.J.P., emitia notas fiscais fictícias no sistema financeiro do Iapen. Em novembro de 2021, a Polícia Civil deflagrou a operação, cumprindo dois mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão.
Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares, cerca de dois mil litros de combustíveis, 12 veículos e aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro. Também houve o bloqueio de contas bancárias dos investigados. Ao final do processo, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, condenando os 14 réus pelos crimes de associação criminosa, peculato-desvio e receptação.
Cotidiano
Polícia Civil recupera 54 botijas de gás em menos de 24 horas em Cruzeiro do Sul
Todo o material recuperado foi devidamente restituído ao legítimo proprietário, reduzindo de forma significativa os prejuízos causados pela ação criminosa
A atuação conjunta de dois núcleos estratégicos da Polícia Civil do Acre — o Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC) e o Núcleo Especializado em Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI) — resultou em uma resposta rápida e eficiente no combate aos crimes patrimoniais em Cruzeiro do Sul.
Após o registro de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial do município, as equipes iniciaram diligências investigativas pautadas na integração operacional, troca contínua de informações e trabalho técnico especializado, o que possibilitou, em menos de 24 horas, a localização da maior parte dos objetos subtraídos.
Como resultado da ação policial, os investigadores chegaram a três locais distintos, situados nos bairros Cruzeirão, Remanso e São José, onde foi possível apreender 54 das 59 botijas de gás furtadas. Todo o material recuperado foi devidamente restituído ao legítimo proprietário, reduzindo de forma significativa os prejuízos causados pela ação criminosa.
Durante a operação, foi preso em flagrante por receptação o nacional F. C. S. O., que foi conduzido à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais cabíveis.
A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores do furto, reforçando o compromisso institucional com a elucidação completa dos fatos.
A ação evidencia a importância da atuação integrada entre núcleos especializados da Polícia Civil, confirmando que o trabalho coordenado, técnico e estratégico é fundamental para o enfrentamento eficaz da criminalidade.
A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança da população, a defesa do patrimônio e o combate contínuo ao crime, atuando de forma firme, integrada e eficiente em benefício da sociedade.
