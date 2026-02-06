Secretaria do Meio Ambiente reúne servidores para a construção do Planejamento Operacional 2026

Com objetivo de alinhar estratégias, avaliar resultados e definir prioridades, a Secretaria do Meio Ambiente do Acre (Sema) realizou nesta quarta-feira, 4, e quinta, 5, o Planejamento Operacional 2026, reunindo gestores, técnicos e especialistas de Rio Branco e do interior do estado.

O encontro se deu no auditório do Hotel Nobile, na capital, e teve como foco a construção participativa das ações que irão nortear a atuação da secretaria em 2026, promovendo a integração entre departamentos e o fortalecimento da gestão ambiental no estado. Durante os dois dias de trabalho, foram avaliadas as metas executadas em 2025, os principais desafios enfrentados e a viabilidade das ações previstas para o próximo ciclo, de acordo com o Plano Plurianual (PPA).

No primeiro dia, após a recepção e abertura oficial, conduzida pelo titular da pasta, Leonardo Carvalho, os participantes passaram por atividades de integração, seguidas pela apresentação do status das ações desenvolvidas em 2025 nos cinco eixos estratégicos da Sema: Fortalecimento Institucional; Gestão Florestal Sustentável; Gestão Ambiental, Territorial e Bioeconomia; Governança, Educação Ambiental e Direito dos Animais; e Gestão de Recursos Hídricos e Cidades Sustentáveis.

No período da tarde, os trabalhos foram realizados em grupos, organizados por eixos, com o objetivo de revisar metas, identificar obstáculos, discutir soluções e propor ajustes. A dinâmica busca estimular o diálogo interno e a corresponsabilidade na construção do planejamento.

Já o segundo dia foi dedicado à apresentação dos resultados consolidados pelos grupos, com espaço para esclarecimentos, perguntas e debates. As atividades incluíram novas vivências interativas, apresentações institucionais e o encerramento oficial, reforçando o compromisso da Sema com uma gestão integrada e participativa.

A comunicadora do Movimento Liderança Afetiva, Vanessa Vongliotti, realizou atividades de integração com os servidores ao longo da programação, promovendo espaços de escuta qualificada, reflexão e conexão entre os participantes. As atividades incentivaram o diálogo, fortaleceram os vínculos e contribuíram para a construção coletiva de soluções.

“O meio ambiente também é feito de relacionamentos. As atividades desenvolvidas ao longo desses dois dias movimentaram as pessoas, despertaram um olhar para dentro e estimularam reflexões sobre emoções, sentimentos e o ato de sentir. Porque, embora o planejamento seja técnico, o meio ambiente é humano”, destacou a comunicadora.

O que disseram

“Planejar é essencial para transformar desafios em resultados concretos. Então, reunimos todos os servidores da Sema para construir, de forma participativa, o nosso Planejamento Operacional 2026. Esse momento foi fundamental para integrar todas as áreas da Sema, da capital ao interior, alinhando estratégias, prioridades e ações que vão orientar o nosso trabalho ao longo do ano”.

Leonardo Carvalho, secretário de Estado do Meio Ambiente do Acre

“Estou na Sema há mais de uma década, acompanhando de perto o trabalho e a consolidação da política de conservação. Esses dois dias de planejamento foram extremamente propícios para promover a integração entre as equipes que estão chegando, além de aproximar a alta gestão dos trabalhos técnicos. Esse processo nos permite definir, de forma clara, o que é realmente importante, prioritário e estratégico, sobretudo como entrega concreta para a população do Acre, alinhado ao PPA [Plano Plurianual]”.

Mirna Caniso, chefe do Departamento de Unidades de Conservação

“O planejamento é fundamental para que possamos definir metas, repactuar prioridades e construir esse processo com toda a área técnica. Esse alinhamento fortalece as ações e, sobretudo, o cumprimento das metas que a Sema precisa alcançar ao longo do ano no âmbito do Cigma [Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental]. Por isso, é essencial para consolidarmos, de forma estratégica, tudo aquilo que realmente precisa ser executado”.

Cláudio Cavalcante, coordenador do Cigma

“O Planejamento Operacional representa, para nós, servidores, um momento fundamental na organização e no direcionamento das ações da Secretaria. É nesse espaço que avaliamos quais metas avançaram, identificamos o que precisa ser aprimorado e ajustamos estratégias para que as atividades sejam melhor desenvolvidas ao longo do ano. Esse exercício anual de planejamento garante mais eficiência e qualidade na execução das políticas públicas ambientais”.

Ana Paula Falcão, chefe do Departamento de Florestas

“O planejamento é um momento essencial de reflexão: é a hora de parar, reunir a equipe e olhar o trabalho com mais atenção. Esse processo nos permite ter uma visão ampliada, não apenas das ações do nosso departamento, mas da Secretaria como um todo, identificando onde podemos unir esforços com os demais setores. Quando falamos em tomada de decisão e planejamento, não existe planejamento feito de forma isolada; a participação de toda a equipe é indispensável”.

Tayna Neri, coordenadora do Viveiro da Floresta, Tayna Neri





































Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

