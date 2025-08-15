Cotidiano
Secretaria de Segurança reforça combate à violência contra a mulher com Operação Shamar
Foram mobilizados 30 policiais militares para reforçar as ações nos municípios participantes, atuando em cidades como Senador Guiomard, Capixaba, Manoel Urbano, Feijó, Mâncio Lima, Xapuri, Tarauacá, Rodrigues Alves e Plácido de Castro.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realiza, desde o dia 12 de agosto, uma série de ações integradas da Operação Shamar em Cruzeiro do Sul, com atividades que seguem até o próximo dia 16. A operação ocorre de forma simultânea em diversos municípios do estado, com foco no enfrentamento à violência contra as mulheres.
A ação faz parte de um esforço nacional coordenado que, no Acre, mobiliza 33 profissionais da Segurança Pública atuando de maneira articulada entre as forças estaduais, no período de 4 a 30 de agosto de 2025. Em Cruzeiro do Sul, os trabalhos contam com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Proteção de Crianças e Adolescentes (DEMPCA), onde parte das atividades foram realizadas.
A segunda-tenente Luana Torres destacou a importância da iniciativa da Operação dizendo que é uma ação nacional integrada de combate à violência doméstica e ao feminicídio. “Nosso papel, enquanto secretaria, é coordenar o processo de alinhamento da operação, promovendo a integração entre as instituições, planejando as estratégias no âmbito estadual e garantindo a inserção dos dados operacionais na Plataforma Córtex, ferramenta que consolida as informações em todo o país. O objetivo principal é concentrar esforços em ações preventivas, educativas, ostensivas e repressivas, mostrando que a violência contra a mulher não será tolerada. Esse trabalho conjunto fortalece a proteção às vítimas, a responsabilização dos agressores e reafirma o compromisso do Estado do Acre com a defesa da vida e dos direitos das mulheres”, destacou.
O envolvimento integrado das instituições estaduais e o apoio das comunidades locais são essenciais para o sucesso da operação e para a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade em todo o Acre.
O agente de polícia Jeferson Veríssimo, que atua na DEMPCA de Cruzeiro do Sul, enfatizou o impacto positivo que a operação traz para o município, destacando que também traz bastante retorno pra sociedade. “A gente aguarda todos os anos com muita expectativa, porque é quando a população passa a conhecer mais o que fazemos aqui e percebe a seriedade com que lidamos com os casos de violência. Só de medidas protetivas, atendemos em média 20 mulheres por mês. E com as campanhas, como essa da Shamar, as mulheres ganham coragem de denunciar”, disse.
Reforço em todo o estado
Além das atividades de fiscalização e aplicação de medidas protetivas, a operação também envolve ações de inteligência, patrulhamento preventivo, palestras e rodas de conversa com foco em prevenção e conscientização da população.
A expectativa é de que, até o fim do mês, centenas de mulheres sejam alcançadas com atendimento especializado, ações educativas e encaminhamentos legais que reforcem seus direitos e garantam mais segurança em seus lares e comunidades.
Ponte de madeira cede e caminhão boiadeiro despenca em igarapé do ramal da Comunidade do Cuidado em Sena Madureira
Estrutura precária no Ramal da Comunidade do Cuidado, em Sena Madureira, já era conhecida por riscos; moradores iniciam reconstrução
Um caminhão boiadeiro ficou totalmente destruído após a queda em uma ponte de madeira que cedeu sobre o Igarapé Suricaba na quinta-feira (14). O acidente ocorreu no Ramal da Comunidade do Cuidado, região rural próxima ao Rio Caeté, deixando o veículo soterrado sob os escombros da estrutura.
Detalhes do incidente
Estrutura condenada: Moradores relatam que a ponte, em estado crítico há meses, já apresentava risco de colapso
Histórico de problemas: Esta não é a primeira ocorrência no local – outras passagens pela ponte terminaram em sustos e pequenos acidentes
Resposta rápida: A prefeitura enviou máquinas para remover os destroços do caminhão ainda no dia do acidente
Comunidade se mobiliza
Enquanto aguardam uma solução definitiva do poder público, os moradores iniciaram um mutirão para reconstruir a ponte provisoriamente. A estrutura é vital para o escoamento da produção local e acesso à cidade.
Fala de morador:
“Todo mundo sabe que essa ponte é perigosa, mas é a única ligação que temos. Já pedimos ajuda várias vezes, e agora estamos fazendo com nossas próprias mãos”, disse um agricultor que preferiu não se identificar.
Alerta para outras regiões
O caso expõe a precariedade da infraestrutura em ramais rurais do Acre. Só neste ano, a Defesa Civil estadual registrou 12 colapsos em pontes de madeira no interior. A prefeitura informou que estuda a substituição da ponte por uma estrutura metálica, mas não há prazo definido. Enquanto isso, a comunidade segue com a reconstrução manual.
Em um jogo bem disputado, Santa Cruz e Atlético empatam no Estadual da 2ª Divisão
Em um jogo bem disputado pela fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, Santa Cruz e Atlético empataram por 1 a 1 nesta quinta, 14, na Arena da Floresta. Ruan anotou o gol do Galo e Alifi empatou para o Santa Cruz.
Resumo do jogo
A primeira chance da partida foi do Santa Cruz. João Lucas chutou e no rebote de Rikelmo, João Vitor perdeu uma grande oportunidade.
Depois dos 20 minutos, o Atlético equilibrou o jogo e na melhor oportunidade, o atacante Ruan perdeu a chance de marcar dentro da área.
Na volta para a segunda, o técnico Bruno Monteiro tornou o Santa Cruz mais ofensivo com a entrada de João Hassen na vaga do volante Luigi.
A primeira oportunidade do segundo tempo foi do Santa Cruz. João Lucas saiu na frente de Rikelmo, mas bateu para fora.
Aos 21, João Hassen cruzou e Alifi perdeu com o gol vazio a chance de abrir o placar.
Aos 24, Thalis cobrou escanteio, o goleiro Pedro Alves saiu errado e Ruan escorou para fazer 1 a 0 Atlético.
Aos 33, João Hassen bateu o escanteio. João Lucas desviou e Alifi empatou a partida.
Sequência no sábado
A primeira rodada do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será fechada no sábado, 16, às 17 horas, na Arena da Floresta, com a partida entre Andirá e Plácido de Castro.
Elenco do Andirá fecha preparação com treino de bolas paradas
Com um treino de bolas paradas nesta sexta, 15, no CT do Imperador, o elenco do Andirá fecha a preparação para a estreia no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida contra o Plácido de Castro será disputada neste sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos realizar os ajustes de bolas paradas. Começar a competição com uma vitória é fundamental para conquistarmos o primeiro objetivo da equipe no torneio”, declarou o técnico João Paulo Lourenço.
Tentar o acesso
O presidente do Andirá, Afonso Alves, afirmou ter montado um grupo com o objetivo de conquistar o acesso para a 1ª Divisão em 2026.
“Estamos realizando um bom investimento. O futebol é caro, mas colocar o Andirá novamente na primeira divisão é a meta”, declarou Afonso Alves.
