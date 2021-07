Secretaria de Saúde recebe câmara fria para armazenamento de vacina da Covid em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de saúde recebeu do Governo do Estado do Acre, equipamentos destinados a prevenção da covid-19.

Foram repassados para o setor de imunização um freezer com capacidade de armazenamento de grande quantidade de doses de vacina, isso porquê o município vai receber cerca de 4 mil doses de uma só vez.

Segundo informou a Coordenadora do Setor de Imunização Jessica Morais, além da câmara fria, o setor recebeu ainda um computador de mesa e vai receber um notebook,para aprimorar os fornecimentos de dados da cobertura vacinal em Epitaciolândia.

O secretário da Pasta da Saúde Sergio Mesquita prepara uma mega ação para vacinar o maior número de pessoas possível, tanto na zona urbana e rural de Epitaciolândia, a ação contará com apoio e parceria do Governo do Estado do Acre.