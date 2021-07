Secretaria de Saúde realização ação do Julho Amarelo em Epitaciolândia

A prefeitura através da Secretaria Municipal de saúde, realizou nesta última semana, uma ação do “Julho Amarelo”. Voltada a prevenção de doenças como as Hepatites Virais,o evento foi realizado nós Dias 19 e 20 de julho das 07 às 16 horas, na Praça Brasil Bolívia.

Segundo informou a Coordenadora de Imunização Jessica Marais, essa ação teve como objetivo conscientizar a população da importância de se prevenir contra essas doenças que podem matar de forma silenciosa.

“Realizamos essa ação para conscientizar as pessoas da importânciade se prevenir contra as hepatites virais,além disso, fizemos ações voltadas para prevenção da covid-19, com aplicação de vacinas 1ª e 2ª dose e testes rápidos, as pessoas precisam se vacinar, não importa a marca da vacina, todas são eficientes contra o coronavírus. Nos dois dias de ação foram aplicados 223 doses de imunizantes ant-covid-19, e 32 testes rápidos e 16 doses de vacina influenza.