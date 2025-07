Secretaria de Saúde e Meio Ambiente são alvos de operação por descarte de material hospitalar em lixão de Xapuri

As secretarias de Saúde e de Meio Ambiente e a Farmácia Municipal de Xapuri, no interior do Acre, foram alvos de uma operação do Ministério Público do Acre (MP-AC) nesta terça-feira (15). A ação teve como objetivo apurar a responsabilidade do descarte ilegal de materiais hospitalares flagrado pelo no último dia 9 em uma fiscalização do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).