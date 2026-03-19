Cotidiano
Secretaria de Saúde do Acre convoca nutricionista aprovada em concurso
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) publicaram, nesta quarta-feira, 19, a convocação de aprovados no concurso público para cargos da Sesacre.
A convocação se dá com base na nomeação oficializada pelo Decreto nº 12.822-P, de 17 de março de 2026, e segue as regras previstas no edital nº 001/2022. Os candidatos aprovados deverão comparecer para inspeção médica, entrega de documentos e posse nos prazos estipulados.
Entre os convocados, destaca-se a nutricionista Naiane Lima Silva, aprovada para atuar em Cruzeiro do Sul, com classificação final 4 e nota 86,00.
Os candidatos devem apresentar exames médicos recentes, realizados em até 90 dias, incluindo avaliação cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma completo e glicemia em jejum. Após análise dos laudos, a Junta Médica Oficial do Estado emitirá o Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental. A inspeção ocorrerá nos dias 19 e 26 de março e 9 de abril, das 8h às 12h, em Cruzeiro do Sul.
A entrega de documentos deverá ser feita até 10 de abril de 2026, das 8h às 14h, na Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Alumínio, Cruzeiro do Sul. Entre os documentos exigidos estão foto 3×4, documentos pessoais, diplomas, registro em conselho profissional, certidões negativas, comprovantes de endereço e de tipagem sanguínea, declarações legais e o atestado de sanidade e capacidade física e mental.
A posse ocorrerá no dia 17 de abril, às 9h, no mesmo endereço da Coordenação Regional de Saúde, desde que os candidatos tenham cumprido todas as exigências de documentação e exames médicos.
Os candidatos podem obter mais informações pelo telefone (68) 3215-2621 ou pelo e-mail [email protected], junto à Sead e Sesacre.
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Governo do Acre cria Comitê de Enfrentamento às Facções Criminosas após relatório da PF apontar consolidação do Comando Vermelho no estado
Órgão colegiado reúne forças de segurança, Justiça e Ministério Público para articular ações preventivas e repressivas contra organizações criminosas
Diante da informação, que consta em um relatório da Polícia Federal, de que a facção Comando Vermelho está consolidada no Acre, o governador Gladson Cameli (PP) publicou na noite da última quarta-feira (18) o decreto que institui o Comitê de Ações Estratégicas de Justiça e Segurança Pública para o Enfrentamento às Facções Criminosas.
Finalidade do Comitê
O Comitê é um órgão colegiado que tem a finalidade de identificar, monitorar, articular e propor estratégias intersetoriais voltadas à prevenção, repressão e reparação relacionadas ao enfrentamento à atuação de facções criminosas.
Competências
Também é competência do colegiado:
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Elaborar, definir e propor ações estratégicas integradas de justiça e segurança pública destinadas ao enfrentamento, mediante ações preventivas e repressivas em todo o Estado do Acre .
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Formular e propor políticas, diretrizes e ações para o enfrentamento às facções criminosas, incluindo planos de ação voltados à prevenção, repressão qualificada e desarticulação, observadas as competências legais dos órgãos e entidades envolvidas .
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Monitorar, acompanhar e avaliar as ações estratégicas, no âmbito estadual, de políticas públicas de justiça criminal e de segurança pública .
Composição
O Comitê será presidido pelo secretário de Estado de Segurança Pública, José Américo Gaia. Fazem parte do grupo a Sejusp e seus órgãos auxiliares, incluindo:
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Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC)
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Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC)
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Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC)
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Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC)
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Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC)
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Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC)
O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) também participam do colegiado, garantindo uma atuação integrada entre os poderes no combate ao crime organizado.
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Santa Cruz derrota o Humaitá com gol aos 44 e vai decidir o título
O Santa Cruz derrotou o Humaitá por 1 a 0 nesta quarta, 18, no Tonicão, e é o segundo finalista do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atacante Lico marcou o gol do triunfo aos 44 do segundo tempo.
Imposição física
Santa Cruz e Humaitá fizeram um jogo de muita imposição física desde o início.
O Santa Cruz criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar.
No segundo tempo, o Santa Cruz seguiu procurando o gol e o Humaitá apostando no seu sistema defensivo.
Aos 44, Alex Danilo cruzou e Lico acertou uma bela cabeçada para fazer 1 a 0 e colocar o Santa Cruz na decisão.
Pediu uma penalidade
Nos acréscimos, Lucas cruza e o zagueiro Salvador disputa a bola com Youjany. O atacante do Humaitá cai na área e os jogadores do Humaitá pedem a penalidade, mas o árbitro Julian Negreiros manda o jogo seguir em um lance muito polêmico.
Calendário 2027
Com a vitória diante do Humaitá, o Santa Cruz garante participação nas competições nacionais em 2027. Esse era o principal objetivo da SAF.
Fala, Sandro!
“Conquistamos uma grande vitória. Esse grupo trabalhou muito por esse objetivo e o mérito é todo dos atletas. Vamos nos concentrar, agora, para jogar a decisão e tentar a conquista do título”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.
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Craques do Futuro tem mais um desafio difícil contra o Vitória no Pituaçu
O Vitória enfrenta o time das Craques do Futuro nesta quinta, 19, a partir das 13 horas(hora Acre), no estádio de Pituaçu, em Salvador, na Bahia, em um duelo válido pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. As baianas venceram o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 1 a 0 e irão tentar a segunda vitória na competição.
A equipe acreana sofreu duas goleadas para o Botafogo e o América Mineiro e vai tentar marcar os primeiros pontos no torneio nacional.
Vai definir
A técnica Neila Rosas deixou para definir a equipe somente no Pituaçu.
“Estou avaliando algumas situações para poder confirmar o time. Precisamos fazer uma partida mais segura”, afirmou Neila Rosas.
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