Secretaria de Saúde de Rio Branco alerta para cuidados contra doenças após enxurrada; saiba como se proteger

Após a enxurrada que afetou cerca de 17 bairros de Rio Branco, de acordo com dados preliminares da Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) faz um alerta à população sobre os riscos epidemiológicos, principalmente o aumento de casos de leptospirose. A doença, transmitida pelo contato com urina de animais infectados, pode ocorrer quando a pele entra em contato com água ou lama contaminada.

A coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Socorro Martins, destaca que a limpeza das residências após a enchente deve ser feita com cautela, utilizando equipamentos de proteção como luvas e botas, além de seguir medidas de desinfecção recomendadas. “Pessoas expostas à água das enxurradas devem observar sintomas como febre alta, dores musculares e icterícia, procurando imediatamente atendimento médico se necessário”, explica.

Abaixo, a nota técnica emitida pelo CIEVS com orientações detalhadas:

Nota Técnica – Cuidados com a Saúde Após Enchentes

Uma das principais ocorrências epidemiológicas após eventos de origem hidrológica, como inundações (graduais), enxurradas (bruscas) e alagamentos é o aparecimento de casos e surtos de leptospirose, pois tais eventos propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no meio ambiente.

A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira, sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água ou lama contaminada, ou através de mucosas como boca, nariz e olhos. Este contato ocorre durante e imediatamente após as enchentes, quando as pessoas retornam a suas residências e procedem à limpeza e remoção da lama e outros detritos.

O período de incubação, ou seja, tempo entre a infecção pela bactéria até o momento que a pessoa leva para manifestar os sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. Os sintomas incluem febre alta, cefaleia, dores musculares, até quadros mais graves, podendo ocorrer icterícia (coloração amarelada em pele e mucosas), insuficiência renal, hemorragias e alterações neurológicas, com altas taxas de letalidade.

No município de Rio Branco em 2024, foram notificados 576 casos suspeitos de leptospirose, com a confirmação de 19 casos (3,3%) e 1 óbito pela doença. Em 2025, até a semana epidemiológica (SE) 07, foram notificados 49 casos suspeitos, tendo sido confirmado 2 casos (4,1%). Na SE 08, ocorreu 1 óbito, possivelmente relacionado a doença, que está em processo de investigação.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde de Rio Branco, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde alerta quanto à necessidade dos cuidados que precisam ser tomados para evitar a contaminação:

•⁠ ⁠Se possível, evite o contato direto com a água das enchentes e enxurradas;

•⁠ ⁠Proteja ferimentos, não ande descalço e use luvas e botas (ou sacos plásticos);

•⁠ ⁠Beba apenas água potável e consuma apenas alimentos seguros, bem cozidos e que não tiveram contato com água/lama de enchente e enxurradas;

•⁠ ⁠A lama de enchentes tem alto poder infectante e adere a móveis, paredes e chão. Recomenda-se retirar essa lama (sempre com a proteção de luvas e botas de borracha) e lavar o local, desinfetando-o a seguir com uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, na seguinte proporção: para 20 litros de água, adicionar duas xícaras de chá (400mL) de hipoclorito de sódio a 2,5%. Aplicar essa solução nos locais contaminados com lama, deixando agir por 15 minutos;

•⁠ ⁠Pessoas que trabalham no resgate de desabrigados, na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha (ou sacos plásticos duplos marrados nas mãos e nos pés).

