Secretaria de Planejamento realiza reunião de monitoramento dos planos setoriais do governo do Acre

A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) realizou, nesta segunda-feira, 9, uma reunião de monitoramento da execução dos Planejamentos Estratégicos Setoriais dos órgãos do governo do Acre. O encontro reuniu representantes de instituições da administração direta e indireta que já possuem planos estruturados, elaborados por meio de consultoria própria ou com apoio da Diretoria de Planejamento Estratégico e Governança (Dirpla) da Seplan. A reunião foi realizada no auditório do Palácio das Secretarias, em Rio Branco.

Segundo a diretora de Planejamento Estratégico da Seplan, Regiane Cristina de Oliveira, o encontro teve como objetivo acompanhar a execução dos planejamentos estratégicos setoriais já elaborados pelos órgãos do governo estadual e reforçar a importância de que esses instrumentos orientem as ações institucionais. A reunião reuniu gestores e equipes das áreas de planejamento e orçamento, para verificar como os planos estão sendo implementados no dia a dia das pastas, especialmente em relação à priorização das ações no planejamento anual, ao alinhamento com o Plano Plurianual (PPA) e à busca por captação de recursos.

De acordo com a gestora, atualmente 15 órgãos da administração estadual já possuem planejamentos estratégicos setoriais estruturados, o que representa cerca de 53% das pastas do governo. Parte desses planos foi elaborada com apoio da Fundação Dom Cabral, enquanto outros foram desenvolvidos a partir de capacitações promovidas pela própria Seplan ou por equipes técnicas dos órgãos. Regiane também destacou que a secretaria mantém o apoio a novas turmas na elaboração de planejamentos estratégicos, que devem ser concluídos nos próximos meses e posteriormente incorporados ao processo de monitoramento.

Durante o encontro, foi reforçada a necessidade de que os planos estratégicos sejam efetivamente utilizados como instrumentos de gestão, orientando decisões e prioridades institucionais. “O objetivo é que esse planejamento não seja um instrumento de gaveta, mas que esteja presente no dia a dia dos órgãos”, destacou a diretora. Segundo Regiane, o monitoramento periódico das metas e indicadores também permite identificar a necessidade de revisões em projetos, indicadores ou até mesmo nos próprios objetivos estratégicos, garantindo que os planos permaneçam alinhados à realidade e às demandas das instituições.

O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, também destacou que os planejamentos estratégicos dos órgãos precisam dialogar com agendas mais amplas de desenvolvimento, como as estratégias nacionais e regionais. Segundo o gestor, o governo federal já trabalha com a Estratégia Brasil 2050 e, no âmbito regional, os estados da Amazônia Legal também estruturam a Estratégia Amazônia 2050, que orienta projetos e políticas voltadas à região. “Esses grandes planejamentos acabam orientando as prioridades dos estados. Por isso é importante que o planejamento do Acre esteja alinhado com essas agendas maiores, garantindo que nossas ações estejam integradas às estratégias nacionais e da Amazônia”, afirmou.

Os Planos Estratégicos Setoriais do Governo do Acre estão disponíveis para consulta no site da Seplan.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

