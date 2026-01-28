Secretaria de Planejamento analisa preços e dá dicas de economia para compra de material escolar

Por Arlene Pessoa e Marky Brito

Montar a mochila para o ano letivo de 2026 exige mais do que seguir uma lista de materiais: demanda estratégia. Para ajudar pais e responsáveis a enfrentar esse desafio, a Secretaria de Planejamento do Acre (Seplan) realizou, entre 13 e 15 de janeiro, um levantamento detalhado nos principais estabelecimentos de Rio Branco. O objetivo é mostrar onde estão as maiores armadilhas e também as melhores oportunidades de economia.

Alerta: diferenças de preços assustam

A grande surpresa deste ano é a disparidade extrema entre os preços de um mesmo item. Sem pesquisa, o consumidor pode pagar até dez vezes mais por um produto idêntico. O caso mais emblemático é o da borracha branca simples, cuja variação chega a 990,9%, custando R$ 0,55 no local mais barato e R$ 6,00 no mais caro.

Essa diferença não é novidade, mas vem crescendo. Em 2023, a maior variação registrada para o mesmo item foi de 698%. Em 2026, 28 dos 42 produtos analisados apresentam variação superior a 100%, ou seja, podem custar mais que o dobro, dependendo da loja. Outros destaques negativos são o apontador simples (680% de variação) e a tesoura escolar (351,8%).

Boas notícias: o que ficou mais barato?

Apesar das disparidades, há motivos para respirar aliviado. Comparando 2026 com 2025, vários itens importantes ficaram mais acessíveis. Entre as reduções mais significativas estão:

• Refil para fichário (80 folhas): queda de 24,68%;

• Lápis de cor (12 cores): redução de 24,22%;

• Marca-texto: diminuição de 22,88%.

O cenário é animador, especialmente se comparado a 2024, quando apenas dois itens da categoria de papéis e cadernos tiveram queda registrada. Em 2026, o número subiu para seis, desafogando o orçamento das famílias.

Dicas de ouro para economizar

A pesquisa reforça um ponto essencial: preço alto não é sinônimo de qualidade. Muitas vezes, o valor sobe apenas por conta de personagens licenciados ou marcas famosas estampadas nos materiais. Para evitar gastos desnecessários, vale seguir algumas orientações simples:

1. Priorize a funcionalidade: um caderno básico cumpre o mesmo papel que um personalizado — por uma fração do preço;

2. Pesquise até nos itens pequenos: produtos como a cola bastão subiram 15,28% este ano. Economizar nos detalhes faz diferença no total;

3. Atenção especial aos cadernos: o modelo de 10 matérias pode variar de R$ 18,65 a R$ 64,00. Uma rápida comparação pode render quase R$ 50,00 de economia em um único item.

O mercado de materiais escolares em Rio Branco em 2026 oferece boas oportunidades para quem pesquisa antes de comprar. Com atenção e planejamento, é possível montar a lista completa sem comprometer o orçamento familiar.

Acesse o relatório completo aqui.

