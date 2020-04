O Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou nesta sexta-feira, 3, as obras de revitalização do Hospital de Dermatologia Sanitária (HDS), em Cruzeiro do Sul. O espaço servirá como retaguarda e atenderá eventuais casos de coronavírus que possam surgir no município e demais cidades que compõem a região do Juruá.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, as obras também têm o apoio de instituições não governamentais e vão desde a reparação da rede elétrica à pintura de paredes, reforço estrutural e adaptações de espaços para receber materiais e equipamentos.

“Estamos melhorando toda a estrutura do espaço para receber possíveis pacientes infectados. Todo o prédio está sendo pintado, leitos estão sendo adaptados para implantação dos condicionadores de ar, reformando o forro de forma a evitar goteiras, revisando toda a parte elétrica. Enfim, esse hospital ia passar por uma reforma maior, mas não temos tempo e, mediante a pandemia, o governo achou mais conveniente realizar adaptações para garantir o funcionamento e receber os pacientes que vão necessitar de isolamento”, destacou Medeiros.

Criado ainda na época de segregação, em que as pessoas com hanseníase eram separadas da sociedade, o Hospital de Dermatologia Sanitária (HDS), em Cruzeiro do Sul, dispõe atualmente de 20 leitos com os devidos isolamentos, adaptáveis para receber os pacientes com coronavírus. Além desses 20, serão criados mais 16 leitos, podendo ainda serem ampliados com hospitais de campanha montados dentro da mesma estrutura.

“É importante deixar claro que o hospital servirá como retaguarda do hospital de referência aqui em Cruzeiro do Sul, que é o Hospital do Juruá. Aqui serão atendidos possíveis casos intermediários de pessoas infectadas e que necessitam de uma internação, sem a necessidade de uma terapia intensiva. Hoje iniciou o processo de revitalização, na próxima semana já chegam os equipamentos e nos próximos dias deixaremos tudo pronto. Não temos casos confirmados da doença na região do Juruá, mas estamos nos preparando para que não sejamos pegos de surpresa. O Governo do Estado tem atendido as nossas solicitações e tudo está andando conforme o planejado, esperamos não precisar usar a estrutura, mas se precisarmos, estaremos prontos”, disse Raquel Batista, diretora-executiva da Secretaria Estadual de Saúde.

