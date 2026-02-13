Secretaria de Esporte inicia reforma geral no ginásio Álvaro Dantas

A Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL) começou no início desta semana uma reforma geral no ginásio Álvaro Dantas. As principais mudanças serão o piso emborrachado e a ampliação da quadra de jogo.

“Essa é uma reforma importante para o nosso esporte. As principais competições das federações são realizadas no Álvaro Dantas e essa reforma vai ser feita da cobertura até a quadra”, explicou o secretário Ney Amorim.

Prazo para entrega

Segundo Ney Amorim, a previsão de entrega da obra é para o mês de março.

“A meta é realizar a reinauguração do Álvaro no mês de março. Temos os nossos colaboradores acompanhando o trabalho para a conclusão dentro do prazo”, afirmou Ney Amorim.

Apoio do governador

Ney Amorim destacou o apoio do governador Gladson Cameli(PP) para a realização do trabalho.

“O governador Gladson apoia o esporte de uma maneira irrestrita. Seguiremos tentando melhorar o esporte acreano em todos os sentidos”, declarou o secretário.

