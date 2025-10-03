Secretária de Epitaciolândia defende contratação de Joelma para festival com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão

Marinete Mesquita afirmou que recursos não são do município, mas de emenda da deputada federal Antônia Lúcia, e que todo processo está em conformidade com a lei

Após a repercussão sobre a contratação da cantora Joelma (ex-Banda Calypso) para se apresentar na 13ª edição do Circuito Country em 2026, a Secretária de Planejamento de Epitaciolândia, Marinete Mesquita, usou as redes sociais para esclarecer a origem dos recursos.

Em publicação, ela afirmou que o valor destinado ao pagamento da atração não vem dos cofres municipais, mas sim de uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão da deputada federal Antônia Lúcia.

“A prefeitura foi beneficiada com uma emenda de R$ 1,5 milhão da deputada Antônia Lúcia para a realização da 13ª edição do Circuito Country. Parte desse recurso será destinada ao pagamento da contratação artística”, explicou Marinete, reforçando que o processo está sendo conduzido “com total transparência e lisura”.

A secretária destacou ainda a diferença entre emendas parlamentares e recursos próprios, afirmando que a contratação segue a legislação e está alinhada ao orçamento aprovado. O show de Joelma está previsto para ocorrer no evento de 2026, que deve movimentar o calendário cultural do município.

