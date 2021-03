A Secretária Municipal de Educação de Epitaciolândia Maria Eunice Maia Gondim, está visitando escolas da zona rural do município para ver de perto a real situação e demandas para criar uma gestão democrática voltada para a melhoria da qualidade do ensino.

Nas visitas foram verificadas as demandas de cada localidade a fim de e buscar aproximar ainda mais a gestão da comunidade escolar, na oportunidade, conversamos com os professores e com a comunidade, inteirando-se de suas necessidades. “Estamos visitando as escolas rurais para ouvir de cada professor a suas demandas e reais necessidades, pois assim entendemos que podemos fazer um plano de gestão mais democrático e melhorar a qualidade do ensino em Epitaciolândia.” Pontuou a Secretária.

As visitas às instituições fazem parte do plano de gestão municipal, que busca realizar uma gestão democrática, sempre voltada para a melhoria da qualidade do ensino para ter uma visão real da situação de cada escola, para buscar soluções mais urgentes e viáveis.

