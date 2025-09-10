Secretária de Educação visita escolas da zona rural de Brasiléia

Gestão reforça compromisso com a comunidade escolar em áreas de difícil acesso

Na terça-feira (9), a secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, realizou uma agenda de visitas às escolas da zona rural, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento das unidades localizadas em regiões de difícil acesso.

Durante a ação, foram visitadas as escolas Santa Luzia (km 84 + 18 de ramal), Nossa Senhora Aparecida II (km 84 + 40 de ramal), Getúlio Vargas (km 84 + 50 de ramal) e Juelita Meireles (km 84 + 55 de ramal).

A secretária esteve acompanhada pelos coordenadores pedagógicos Raifran Borges, Erci Petter e Joani Idagua, reforçando o compromisso da gestão em oferecer suporte pedagógico e estrutural às escolas da zona rural.

De acordo com Raiza Dias, o trabalho da Secretaria de Educação é garantir que os estudantes da área rural tenham acesso a uma educação de qualidade.

“Estamos aqui para ouvir a comunidade, acompanhar de perto o trabalho dos professores e buscar soluções que atendam às necessidades dos alunos e das famílias que vivem no campo”, destacou.

A iniciativa integra a política de valorização e fortalecimento da educação no município, aproximando a gestão municipal das comunidades escolares, pais e alunos que enfrentam desafios diários devido à distância e às condições de acesso.

