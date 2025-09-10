Geral
Secretária de Educação visita escolas da zona rural de Brasiléia
Gestão reforça compromisso com a comunidade escolar em áreas de difícil acesso
Na terça-feira (9), a secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, realizou uma agenda de visitas às escolas da zona rural, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento das unidades localizadas em regiões de difícil acesso.
Durante a ação, foram visitadas as escolas Santa Luzia (km 84 + 18 de ramal), Nossa Senhora Aparecida II (km 84 + 40 de ramal), Getúlio Vargas (km 84 + 50 de ramal) e Juelita Meireles (km 84 + 55 de ramal).
A secretária esteve acompanhada pelos coordenadores pedagógicos Raifran Borges, Erci Petter e Joani Idagua, reforçando o compromisso da gestão em oferecer suporte pedagógico e estrutural às escolas da zona rural.
De acordo com Raiza Dias, o trabalho da Secretaria de Educação é garantir que os estudantes da área rural tenham acesso a uma educação de qualidade.
“Estamos aqui para ouvir a comunidade, acompanhar de perto o trabalho dos professores e buscar soluções que atendam às necessidades dos alunos e das famílias que vivem no campo”, destacou.
A iniciativa integra a política de valorização e fortalecimento da educação no município, aproximando a gestão municipal das comunidades escolares, pais e alunos que enfrentam desafios diários devido à distância e às condições de acesso.
Polícia Civil apreende terceiro adolescente envolvido em roubo com restrição de liberdade no bairro Canaã
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DCORE), apreendeu na tarde desta terça-feira, 9, o terceiro adolescente envolvido no roubo a uma residência ocorrido na semana passada, no bairro Canaã, em Rio Branco. A ação foi realizada no bairro 06 de Agosto, durante o avanço das investigações.
O crime aconteceu quando três adolescentes invadiram uma residência, fizeram uma família refém, subtraíram diversos bens e realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 20 mil utilizando o celular da vítima.
Na última sexta-feira, 6, a Polícia Civil já havia cumprido dois mandados de internação expedidos pela Justiça contra um casal de adolescentes envolvidos no crime. As apreensões ocorreram na Escola CERB, no centro da cidade. Durante as investigações, a DCORE descobriu que uma das adolescentes apreendidas é parente da vítima e teria planejado o crime em conjunto com o namorado.
Após as audiências, a juíza de Direito responsável pelo caso expediu os mandados de internação para o casal, que já se encontra à disposição da Justiça.
Com a apreensão do terceiro adolescente, a DCORE considera desarticulado o núcleo principal responsável pelo crime. A DCORE segue com diligências para rastrear os recursos obtidos de forma ilícita e apurar a eventual participação de outros envolvidos.
Homem é esfaqueado no Juruá durante briga por ciúmes; suspeito fugiu do local
Um caso de violência foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no bairro Conjunto Beija Flor, em Eirunepé (AM). Por volta das 6h, Jane, neto do senhor Mariano, foi atingido por uma facada nas costas durante uma briga na Rua do Sem Terra.
De acordo com informações repassadas ao Eirunepé Notícias, o suspeito da agressão é um homem identificado como Elissandro. Populares relatam que o conflito teria sido motivado por ciúmes, já que Jane é o atual companheiro da ex-esposa do agressor.
Após a agressão, moradores acionaram o socorro, e a vítima foi levada ao hospital da cidade. Até o momento, o estado de saúde de Jane não foi divulgado oficialmente.
A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas pelo suspeito, que fugiu do local logo após o crime. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Eirunepé, responsável por apurar os detalhes da agressão e confirmar a motivação.
Informações via manciolimaemfoco.com.br
Após três anos desaparecido, homem é identificado graças à integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos
A identificação de Mateus Lima da Silva, desaparecido desde maio de 2022, ilustra como o uso de tecnologia e a integração de dados podem transformar a busca por pessoas desaparecidas no Brasil. Após mais de três anos de incertezas para a família, Mateus foi reconhecido graças à atuação do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) e à recente integração da Polícia Civil do Acre (PCAC) ao Portal Nacional de Desaparecidos.
O caso teve desfecho em agosto de 2025, quando Mateus deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), vindo de Assis Brasil, desacompanhado, sem documentos e em estado inconsciente. A equipe do hospital acionou o IIRHM, que realizou a coleta de digitais e, por meio de cruzamento com bancos de dados biométricos, conseguiu confirmar sua identidade e notificar a família.
A integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, implementada em agosto de 2025, representa um marco no combate ao desaparecimento de pessoas. A plataforma permite compartilhar e consultar informações em tempo real entre todas as polícias civis do país, agilizando a localização de pessoas e fortalecendo a cooperação interestadual.
No caso de Mateus, a tecnologia foi determinante. O IIRHM utilizou sistemas biométricos modernos, como o Automated Biometric Identification System, (ABIS) que possibilitam confrontar as digitais coletadas com bancos de dados estaduais e nacionais, garantindo precisão na identificação.
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a adesão ao portal nacional representa um salto de qualidade nas investigações. “O acesso a dados atualizados e a integração com outros estados demonstram o compromisso da Polícia Civil com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos. Nosso objetivo é oferecer respostas rápidas e humanizadas às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos. Casos como o do Mateus mostram como a tecnologia e o trabalho conjunto podem devolver dignidade e esperança”, destacou.
O diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, Júnior César da Silva, reforça o papel da perícia papiloscópica no processo. “O trabalho da nossa equipe é minucioso e exige precisão. Utilizamos sistemas biométricos avançados, como o ABIS, para confrontar dados estaduais e nacionais, o que tem sido decisivo para identificar pessoas não reconhecidas e resolver casos de desaparecimento. Cada pessoa identificada representa uma família que pode voltar a ter paz”, enfatizou.
De acordo com a Lei 13.812/2019, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, o registro de desaparecimento pode ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas. Após o registro, os dados são inseridos no Portal Nacional e cruzados com os bancos biométricos, acelerando as investigações e aumentando as chances de localização.
A adesão da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, aliada à expertise técnica do IIRHM, posiciona o estado como referência na localização e identificação de desaparecidos. O modelo acreano demonstra como políticas públicas integradas à tecnologia podem oferecer respostas rápidas e humanizadas.
Fonte: PCAC
