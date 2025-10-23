Conecte-se conosco

Geral

Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.

Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.

O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.

Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com ônibus em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Jovem de 20 anos sofreu traumatismo craniano e foi levado intubado ao Pronto-Socorro após acidente no bairro Mocinha Magalhães

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da empresa Ricco deixou o jovem Ray Silva da Costa, de 20 anos, em estado crítico na noite desta quarta-feira (22), no cruzamento das ruas Laranja e Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Ray trafegava em alta velocidade pela Rua Ingá em uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa QLY-2531, quando, ao tentar cruzar a Rua Laranja, colidiu violentamente na lateral do ônibus, que seguia na via preferencial, no sentido centro–bairro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de ferimentos no supercílio esquerdo e no joelho direito, ficando desacordado no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou ambulâncias de suporte básico e avançado para o resgate. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos, intubaram a vítima e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi classificado como gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho de perícia. Após a conclusão dos procedimentos, a motocicleta foi retirada do local por um guincho.

Comentários

Continue lendo

Geral

Caminhão com bois tomba na BR-364 e deixa animais mortos e feridos espalhados pela pista

Publicado

3 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Acidente entre Custódio Freire e Universitário em Rio Branco causou lentidão durante toda a manhã; excesso de carga e má condição da pista são investigados como causas

De acordo com informações de testemunhas, o veículo saiu da pista e tombou às margens da rodovia. Foto: captada 

Um caminhão carregado de bois tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, no trecho que liga os bairros Custódio Freire e Universitário, em Rio Branco. O veículo, que vinha do município de Bujari com destino à capital, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção.

Com o impacto, parte dos animais morreu instantaneamente, enquanto outros ficaram feridos e se espalharam pela rodovia, causando lentidão no trânsito durante toda a manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) trabalharam no local para conter os animais e limpar a pista.

As causas do acidente ainda são investigadas, mas as primeiras informações apontam para possível excesso de carga e más condições da pista como fatores contribuintes. O trânsito foi parcialmente liberado por volta das 10h, mas a pista ainda apresenta resquícios de barro e óleo, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Imagens mostram populares em volta do veículo de grande porte. Nas imagens, é possível ver, nitidamente, a cabine vazia e sem sinais de sangue. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Geral

Homem é esfaqueado por moradores após invadir casa e ameaçar adolescentes em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

23 de outubro de 2025

Por

Suspeito teria invadido residência de forma violenta e foi contido por populares; ele está internado em estado estável

Um homem identificado como Ângelo Máximo de Oliveira da Silva, de 50 anos, foi agredido e ferido com golpes de faca por moradores após invadir uma residência e ameaçar três adolescentes, na noite desta quarta-feira (22), na Rua Maestro Sandoval, bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Ângelo teria entrado na casa de forma violenta e feito ameaças contra os jovens. Diante da situação, vizinhos reagiram e conseguiram imobilizá-lo, desferindo golpes de ripa e facadas que atingiram seu braço esquerdo, além de causarem uma possível fratura nas costelas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

A Polícia Militar colheu depoimentos de testemunhas e registrou a ocorrência. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da invasão e das agressões.

Comentários

Continue lendo