Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco

A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.

Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.

O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.

Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.

Relacionado

Comentários