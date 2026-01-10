Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos reforça políticas de segurança alimentar e nutricional

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) encerrou, nesta sexta-feira, 9, o ciclo de reuniões da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Acre (Caisan-AC). O encontro, realizado entre os dias 5 e 9 de janeiro, reuniu representantes de secretarias e autarquias estaduais para alinhamento técnico e definição de estratégias voltadas ao fortalecimento da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para o ano de 2026.

A chefe de departamento da SEASDH, Nilciany Vilaço, ressaltou a relevância do diálogo intersetorial.

“Este foi um momento importante de escuta e interação com as demais secretarias. Tivemos acesso a dados, pudemos compreender responsabilidades e fortalecer a integração entre as pastas. Essa política conta com o apoio e dedicação da secretária e vice-governadora Mailza Assis, que prioriza o combate à fome no Acre”, destacou.

O presidente da Caisan-AC, Edivan Azevedo, avaliou o impacto das agendas realizadas ao longo da semana.

“As reuniões individuais com gestores e equipes técnicas foram fundamentais para que cada órgão pudesse visualizar seu papel dentro da política de SAN e contribuir com propostas para avanços em 2026. Trabalhamos agora na criação de uma plataforma digital para registrar e tornar públicas todas as ações relacionadas à SAN”, afirmou.

O vice-presidente da Caisan, Ricardo Brandão, enfatizou o alinhamento administrativo promovido pelo processo.

“Atendendo às orientações do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, reunimos todos os órgãos executores da política de Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de apresentar ações, dar transparência aos resultados e pactuar metas para 2026. Observamos avanços significativos e ficamos otimistas com os benefícios já alcançados”, reforçou.

Com o encerramento das reuniões, o governo do Acre reafirma seu compromisso com o fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional e com o acesso da população acreana a políticas públicas eficientes e integradas.



















