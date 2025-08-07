Secretaria de Agricultura articula fortalecimento da produção de cacau no Acre

Com ações estratégicas para impulsionar a cacauicultura no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), participou nesta quarta-feira, 6, em Brasília, de uma reunião técnica com representantes da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para tratar de ações de fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no estado.

De acordo com o secretário adjunto da Seagri, Edivan Azevedo, durante o encontro foi apresentada uma proposta e montado um acordo de cooperação técnica (ACT) entre a Ceplac e a Secretaria de Agricultura, visando impulsionar o Programa Socioambiental do Cacau no Acre, por meio de programas e projetos apoiados em quatro eixos principais: transferência da tecnologia e material genético; capacitação e intercâmbio; infraestrutura e processamento; pesquisa, desenvolvimento e inovação.

“A Ceplac detém muito conhecimento, muito trabalho na questão do cacau do Brasil todo. Importante que nós tenhamos essa parceria, para que possamos alavancar a cadeia produtiva do cacau e assim contar com o apoio do Ministério da Agricultura, através dessa comissão executiva da lavoura do cacau e Aceplac”, ressaltou o gestor.

Uma das principais iniciativas apresentadas foi a realização de um curso de capacitação para técnicos do estado, com foco em sistemas de produção e classificação do cacau. A formação será realizada em parceria com a Ceplac e outras instituições estratégicas, como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Federal do Acre (Ifac), Universidade Federal do Acre (Ufac) e Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac). A proposta é que, após a capacitação dos técnicos, o conhecimento seja levado também aos agricultores familiares.

Com a formalização do ACT e o fortalecimento das parcerias institucionais, as ações devem avançar nos próximos meses, ampliando as oportunidades para os produtores e promovendo o desenvolvimento da cadeia produtiva do cacau no estado.

O Programa Socioambiental do Cacau, coordenado pela Seagri, reúne projetos como a Rota do Cacau, que tem se destacado na valorização da produção local, com foco na sustentabilidade e na agregação de valor ao produto acreano. A iniciativa integra a política do governo do Acre de incentivo à bioeconomia e ao desenvolvimento rural sustentável.

“Já tínhamos feito contato com outros diretores, e agora, recentemente, assumiu uma nova diretoria. Viemos reafirmar a nossa intenção de assinar esse acordo. Os nossos técnicos enviaram a minuta do termo com a Ceplac e agora eles vão analisar a proposta e, posteriormente, iremos assinar esse acordo, que vai, dentre outras coisas, capacitar os nossos técnicos, propiciando um maior alcance, por parte da Seagri, à atividade do cacau no nosso estado”, explicou o diretor de Produção e Agronegócio da Seagri, Cláudio Malveira.

Por parte da Seagri, a reunião contou também com a participação do chefe da Divisão Produção Familiar e coordenador da cadeia do cacau do Programa Socioambiental do Cacau no Acre, Marcos Rocha. Pela Ceplac, participaram o coordenador de Administração e Finanças, Paulo Nunes, e o técnico de Planejamento, Abdon Brandão.

