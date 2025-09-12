Flash
Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado
Programa oferece soluções tecnológicas e inovadoras com subsídio de 70% a 90%
Com o objetivo de aproximar os pequenos negócios das melhores práticas de mercado e de tendências tecnológicas, o Sebrae oferece soluções tecnológicas e inovadoras por meio do Sebraetec.
O programa conta com subsídio de 70% a 90%, a depender do porte da empresa, e disponibiliza acesso a ferramentas e consultorias especializadas que auxiliam o empreendedor a modernizar seus processos e melhorar a qualidade de produtos e serviços.
Uma das empresas que acessou o Sebraetec, foi a Nãnê Sorvetes. Com uma proposta de sorvetes regionais que buscam despertar a memória degustativa dos acreanos, a proprietária Izanelda Magalhães contou com o programa para inovar os processos.
“O Sebraetec abre a mente do empreendedor e abre portas para o mercado consumidor local. A gente tem que empreender com direção, sabedoria, e o programa é exatamente para trazer essa ajuda para nós, empresários acreanos, crescermos e desenvolvermos novos produtos”, declarou.
Entre as áreas que o programa compreende estão design, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade, com diversos subprodutos que vão de encontro à necessidade do cliente.
A gestora do Sebraetec no Acre, Déborah Moreira, destaca que esta solução é uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo. “Conseguimos oferecer soluções inovadoras para aquelas empresas que querem aumentar vendas, melhorar processos e se manter competitivas no mercado. Nosso objetivo é oferecer tudo isso de forma acessível e personalizada que essas empresas cresçam com qualidade”.
Os empreendedores interessados em participar podem buscar atendimento em qualquer unidade do Sebrae no Acre ou acessar o site www.sebrae.com.br/sebraetec.
Comentários
Flash
Sebrae firma parceria com Governo e Aleac para apoiar desenvolvimento dos municípios do Acre
Instituições assinaram convênio de adesão ao programa Cidade Empreendedora
Os 22 municípios do Acre receberão ações que visam fortalecer a gestão pública municipal e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável, por meio do programa Cidade Empreendedora. A iniciativa é uma parceria estratégica firmada, nesta quinta-feira (11), entre Sebrae, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), e Assembleia Legislativa (Aleac).
As ações serão realizadas de forma integrada, para promover a transformação territorial, buscando tornar os municípios ambientes mais favoráveis ao empreendedorismo, à geração de renda e à melhoria da qualidade de vida.
“Essa é uma ação que ficará na história de todos os acreanos. Com a união, nós vamos mostrar a nossa força e capacitar todos aqueles que amam esse nosso estado, juntos somos mais fortes”, declarou o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.
O convênio prevê um investimento de R$ 5,5 milhões, onde o Sebrae custeará R$ 3,7 milhões, e o restante será subsidiado pelo Governo e Aleac. A partir deste investimento espera-se tornar as gestões municipais mais eficientes e transparentes, para maior captação de recursos federais.
“Com essa parceria, vamos levar conhecimento técnico, inovação e soluções concretas para fortalecer os municípios, fomentar o empreendedorismo e melhorar a vida das pessoas. O Sebrae acredita no poder da transformação local e está comprometido em construir um estado mais eficiente, inclusivo e com mais oportunidades para todos”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.
Ao todo, serão executadas 18 mil horas de atividades, incluindo consultorias técnicas, capacitações e workshops voltados à administração municipal, criação de metodologias para elaboração de planos diretores, fomento à inclusão produtiva e incentivo ao empreendedorismo local.
O presidente da ALEAC, Nicolau Junior, destacou a satisfação em unir esforços em prol da população acreana. “Acreditamos muito nesse trabalho conjunto, que tem tudo para transformar a realidade dos municípios. Esse projeto vai melhorar a burocracia, dar mais suporte às prefeituras e gerar oportunidades, principalmente para quem mais precisa. No final, teremos um Acre mais preparado, com mais emprego, mais desenvolvimento e com o fortalecimento das pequenas empresas”, declarou.
A implementação do programa Cidade Empreendedora acontecerá ainda em setembro, e reforça o compromisso das instituições envolvidas com a construção de municípios mais inovadores, participativos e alinhados às necessidades dos cidadãos acreanos. Para conhecer o programa, acesse: https://sebrae.com.br/
Comentários
Flash
Vídeo flagra acidente que matou entregador em Rio Branco; adolescentes de 16 e 17 anos são apontados como responsáveis
Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu após ser atingido por moto conduzida por menores que ignoraram a sinalização de parada obrigatória
Um entregador identificado como Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu na noite desta quinta-feira (11) após um acidente registrado por câmeras de segurança no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Xapuri, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Osvaldo trafegava em uma motocicleta Bros laranja no sentido bairro-centro quando foi surpreendido por dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que estavam em uma Titan verde. Eles retornavam de um jogo de futebol e desrespeitaram a placa de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e colidindo contra a moto do trabalhador.
Com o impacto, Osvaldo, que não usava o capacete devidamente afivelado, foi arremessado contra um poste e sofreu traumatismo cranioencefálico gravíssimo. Socorrido por populares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele entrou em parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.
Os dois adolescentes tiveram apenas escoriações leves e foram levados à UPA do Segundo Distrito. Após alta médica, deverão ser conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderão pelas infrações cometidas.
A perícia esteve no local, e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O proprietário da motocicleta utilizada pelos adolescentes também poderá ser responsabilizado criminalmente.
Comentários
Flash
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
Na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, a Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O evento aconteceu na Biblioteca Pública Estadual Eliomar de Souza Braga e reuniu professores da zona urbana e rural, com o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas e compartilhar estratégias que contribuam para a melhoria da educação de jovens e adultos na região do Alto Acre.
A formação foi marcada pela participação de autoridades locais, gestores educacionais e especialistas na área, que reforçaram a importância de unir esforços no combate ao analfabetismo e na valorização da educação inclusiva e transformadora.
O encontro proporcionou momentos de troca de experiências, palestras e atividades práticas, voltadas para o aperfeiçoamento dos educadores que atuam diretamente com estudantes da EJA. A iniciativa busca não apenas ampliar o acesso ao ensino, mas também garantir qualidade no processo de aprendizagem, respeitando a realidade e as necessidades de cada comunidade.
Segundo a organização, o Pacto pela Superação do Analfabetismo tem sido uma ferramenta fundamental para engajar municípios, educadores e sociedade civil em um compromisso coletivo pela redução das desigualdades educacionais e pela formação cidadã.
Ao final, os participantes destacaram que a ação fortalece a rede de ensino local e reafirma o papel da educação como caminho para transformação social.
Você precisa fazer login para comentar.