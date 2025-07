Sebrae valoriza a agricultura familiar durante Expoacre Juruá 2025

A diversidade produtiva do Acre é uma das protagonistas da Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul. No espaço do agronegócio, o público tem a oportunidade de conhecer de perto o potencial das cadeias produtivas regionais, com destaque para alguns produtos como a mandioca e seus derivados, fruticultura, horticultura, derivados da banana, variedades de feijões e o famoso açaí de Feijó. Já no Espaço Sebrae, ganham destaque a produção local de café, o mel, e os óleos e essências.

O Sebrae, que participa da feira como realizador ao lado do Governo do Estado, organizou um ambiente voltado ao fomento da agricultura familiar, auxiliando na divulgação dos produtos de origem acreana e gerando conexões entre produtores e consumidores. O espaço também serve como vitrine para boas práticas de produção, inovação e sustentabilidade.

A gerente do Escritório Regional do Sebrae em Cruzeiro do Sul, Laiz Mappes, destaca que, em parceria demais instituições de fomento ao agronegócio, 70 produtores da agricultura familiar participam da feira. “Esse é o momento que os produtores, ou melhor, empreendedores rurais, têm de mostrar o produto deles para a população. Aqui nós temos as cadeias prioritárias da nossa região, e o Sebrae tem uma função muito importante na parte de orientação para auxiliar a gestão, inovação e comercialização desses produtos”, disse.

A mandioca, uma das culturas mais tradicionais da região, se evidencia a partir dos seus derivados, como a famosa Farinha de Cruzeiro do Sul, detentora do selo de Indicação Geográfica (IG), além dos biscoitos de goma, tapiocas e beijus, valorizando o saber local e a produção rural.

O mel de abelhas nativas e os óleos e essenciais naturais, produzidos em comunidades que adotam práticas sustentáveis, também chamam atenção pela qualidade e pelo apelo ambiental.

Entre os destaques está o Robusta Acreano, café cultivado por agricultores familiares no Vale do Juruá e que vem ganhando reconhecimento pela qualidade. No estande, um barista prepara cafés diferenciados para os visitantes. “Esse é um tipo de café que tem uma adaptação muito boa para a região e estamos disponibilizando degustação para as pessoas conhecerem a qualidade desse produto. Essas empresas passam por consultorias e orientações do Sebrae para evidenciarem o que esse café tem de melhor”, ressaltou a coordenadora de negócios, Rina Suarez.

O espaço ainda apresenta o açaí de Feijó, que também possui o selo de Indicação Geográfica (IG) e é conhecido por sua intensidade e sabor autêntico, fortalecendo a identidade regional.

Além da exposição e degustação dos produtos, o público pode adquirir os itens diretamente com os produtores, tornando a experiência rica e educativa.

Sebrae reforça seu compromisso com os pequenos negócios e o desenvolvimento sustentável. A presença das cadeias produtivas na Expoacre Juruá mostra o quanto o Acre tem avançado no fortalecimento da sua economia rural, com apoio técnico, acesso a mercado e valorização da produção regional.

