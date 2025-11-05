Sebrae reúne vereadores do Alto Acre em Brasiléia nesta quinta-feira para fortalecer desenvolvimento local

Encontro em Brasiléia marca início de série de reuniões regionais que devem criar Rede Estadual de Parlamentares; objetivo é alinhar ações legislativas com apoio às micro e pequenas empresas

O Sebrae/Acre – Unidade de Brasiléia, deu início a uma iniciativa estratégica para aproximar a instituição do Poder Legislativo municipal com a realização do I Encontro de Vereadores do Alto Acre. O evento reúne parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri com o objetivo de fortalecer o papel dos vereadores como agentes do desenvolvimento local e compartilhar informações sobre o ambiente das micro e pequenas empresas.

A ação integra o Programa Governança Empreendedora, por meio da iniciativa Parlamento Mais Empreendedor, e marca o início de uma série de edições regionais que deverão ocorrer em outras regiões do estado até 2026.

A expectativa é que os encontros culminem na criação da Rede Estadual de Parlamentares do Acre, promovendo integração entre regiões e atualização legislativa voltada ao desenvolvimento dos municípios acreanos.

Estratégia institucional

Programa: Governança Empreendedora

Ação: Parlamento Mais Empreendedor

Objetivo: Criar Rede Estadual de Parlamentares até 2026

Abordagem territorial

Foco regional: Encontros em todas as regiões do estado

Integração: Fortalecimento da cooperação intermunicipal

Capacitação: Atualização legislativa para desenvolvimento econômico

Próximos passos

Série de encontros regionais até 2026

Encontro estadual de parlamentares

Consolidação da Rede Estadual de Parlamentares

A iniciativa surge em momento de busca por novos modelos de desenvolvimento regional no Acre, com foco na capacitação de lideranças locais e no fortalecimento dos pequenos negócios como motor econômico dos municípios interioranos.

