Conecte-se conosco

Extra

Sebrae reúne parlamentares em 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre

Publicado

14 minutos atrás

em

Outras edições irão acontecer nas demais regionais do estado em 2026

Nesta quinta-feira (6), o Sebrae reuniu parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, durante o 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre, com o objetivo de aproximar as ações da instituição do legislativo municipal, fortalecendo os vereadores como agentes do desenvolvimento local.

A iniciativa integra o Programa Governança Empreendedora e aproxima os participantes de outras ações do Sebrae que impulsionam o crescimento econômico, a geração de políticas públicas e de oportunidades nos municípios.

De acordo com o gerente de Ambiente de Negócios, Marcelo Macedo, os vereadores são peças fundamentais no processo de avanço dos municípios. “Além das atividades legislativas, eles são a ponte que conecta as demandas das cidades, com a capacidade de produzir soluções para os cidadãos. Nosso intuito é compartilhar tudo o que é relevante para o ambiente das micro e pequenas empresas e as ações que podem ser realizadas pelo Poder Legislativo”, frisou.

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei, o encontro trouxe momentos de esclarecimento e diálogos a respeito do que é empreender. “O parlamentar tem um papel fundamental com questões pertinentes às políticas públicas e participar desse momento foi um tempo proveitoso, porque tivemos a oportunidade de aprender a respeito de coisas que vão fazer com que as pessoas pensem em inovação. Nós temos muitas pessoas que querem empreender e precisam realmente de estrutura e o Sebrae se apresenta como parceiro junto com as câmeras para oferecer esse serviço”, afirmou.

O encontro marca o início de uma série de edições regionais que deverão ocorrer nas demais regiões do estado até 2026, culminando em encontro estadual de parlamentares. A expectativa é que ações resultem na Rede Estadual de Parlamentares do Acre, fortalecendo a integração entre as regionais para desenvolver os municípios.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

“Instabilidade financeira”: Vereadora denuncia atrasos de salários de funcionários em Brasiléia

Publicado

3 horas atrás

em

6 de novembro de 2025

Por

Isabely Araújo aponta “instabilidade financeira” na gestão e sugere corte de gastos com veículos alugados

A vereadora Isabely Araújo (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta semana para criticar a gestão do prefeito Carlinho do Pelado (PP), apontando atrasos no pagamento de salários de servidores e também de fornecedores do município de Brasiléia.

O posicionamento da parlamentar reforça cobranças que, segundo ela, vêm sendo feitas desde o início do mandato. Durante a sessão, Isabely relatou que os servidores enfrentam incerteza sobre as datas de pagamento e citou falhas no planejamento financeiro da prefeitura.

“O prefeito vem atrasando com seu compromisso, com suas obrigações, porque nunca sabe o dia em que o dinheiro vai cair na conta. Se é 31, se é 5 do mês, ou no dia 10… meses atrás já venho falando disso, mas ele justificou que seria um ajuste de data”, afirmou a vereadora.

Isabely também questionou a condução orçamentária da gestão, alertando para possíveis impactos futuros. “O gestor tem noção do que está fazendo com o município?”, indagou.

Entre as sugestões apresentadas, ela defendeu a redução da frota de veículos alugados como medida de contenção de despesas, a fim de priorizar o pagamento em dia dos servidores.

A parlamentar destacou ainda que a insatisfação já alcança diversas áreas, incluindo educação, saúde, cargos comissionados e prestadores de serviços, além de criticar a falta de planejamento estratégico.

“O senhor não sabe a bola de neve que vai ficar neste município. Em 12 anos, nunca vi tanta falta de planejamento e de política pública efetiva em Brasiléia”, declarou.

O prefeito Carlinho do Pelado encontra-se em viagem a Brasília (DF). Até o momento, não há agenda oficial divulgada sobre os compromissos do gestor na capital federal.

Veja vídeo da vereadora

 

Comentários

Continue lendo

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO

Publicado

6 horas atrás

em

6 de novembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025 

Comunicamos a reabertura de prazo da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025, publicada no D.O.U Nº 187 (pág. 288), de 01/10/2025.

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2025 às 07h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/11/2025, às 09:30 horas (Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.

As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected]

Brasiléia/AC, 06 de novembro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Comentários

Continue lendo

Extra

Homem é contido e amarrado por moradores após ameaçar comunidade rural em Brasiléia

Publicado

11 horas atrás

em

6 de novembro de 2025

Por

Suspeito foi amarrado por populares até a chegada da Polícia Militar; ele possui registros de ocorrências em vários estados

Moradores da comunidade do km 66 da BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasiléia, contiveram um homem identificado como Juan Carlos Soares Evangelista, de 37 anos, após ele fazer ameaças de morte e de violência sexual contra mulheres da região. O caso ocorreu entre a tarde de quarta-feira (5) e a manhã de quinta-feira (6).

Segundo relatos de moradores, o suspeito chegou à comunidade pedindo comida e, ao se deparar com mulheres sozinhas nas residências, passou a proferir ameaças, com falas desconexas, incluindo menções a abusos sexuais e morte. Uma das vítimas acionou vizinhos por telefone, momento em que o homem se afastou do local.

Após as denúncias, moradores realizaram buscas e descobriram que o suspeito havia passado a noite em uma casa abandonada na região. Mesmo após contato com as autoridades, segundo os relatos, não houve comparecimento policial no momento inicial.

Na manhã seguinte, o homem voltou a abordar residências, novamente pedindo alimentos e repetindo as ameaças. Diante do risco iminente, moradores decidiram imobilizá-lo e amarrá-lo, até que um policial que reside na comunidade presenciou a situação, verificou os fatos e acionou reforço.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, realizou a condução do suspeito e o apresentou na delegacia para os procedimentos legais. Em consulta preliminar ao sistema nacional, foi constatado que o homem já possui registros de ao menos 10 boletins, com registros de ocorrência em Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e, agora, no Acre.

Há também relatos de episódios semelhantes atribuídos a ele em comunidades rurais do Polo (km 5 de Brasiléia) e no município de Assis Brasil.

Moradores da região pedem providências urgentes das autoridades de segurança e do Judiciário, alegando insegurança e episódios recorrentes de importunação e ameaças nas localidades rurais.

O caso segue sob investigação.

 

 

Comentários

Continue lendo