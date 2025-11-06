Sebrae reúne parlamentares em 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre

Outras edições irão acontecer nas demais regionais do estado em 2026

Nesta quinta-feira (6), o Sebrae reuniu parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, durante o 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre, com o objetivo de aproximar as ações da instituição do legislativo municipal, fortalecendo os vereadores como agentes do desenvolvimento local.

A iniciativa integra o Programa Governança Empreendedora e aproxima os participantes de outras ações do Sebrae que impulsionam o crescimento econômico, a geração de políticas públicas e de oportunidades nos municípios.

De acordo com o gerente de Ambiente de Negócios, Marcelo Macedo, os vereadores são peças fundamentais no processo de avanço dos municípios. “Além das atividades legislativas, eles são a ponte que conecta as demandas das cidades, com a capacidade de produzir soluções para os cidadãos. Nosso intuito é compartilhar tudo o que é relevante para o ambiente das micro e pequenas empresas e as ações que podem ser realizadas pelo Poder Legislativo”, frisou.

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei, o encontro trouxe momentos de esclarecimento e diálogos a respeito do que é empreender. “O parlamentar tem um papel fundamental com questões pertinentes às políticas públicas e participar desse momento foi um tempo proveitoso, porque tivemos a oportunidade de aprender a respeito de coisas que vão fazer com que as pessoas pensem em inovação. Nós temos muitas pessoas que querem empreender e precisam realmente de estrutura e o Sebrae se apresenta como parceiro junto com as câmeras para oferecer esse serviço”, afirmou.

O encontro marca o início de uma série de edições regionais que deverão ocorrer nas demais regiões do estado até 2026, culminando em encontro estadual de parlamentares. A expectativa é que ações resultem na Rede Estadual de Parlamentares do Acre, fortalecendo a integração entre as regionais para desenvolver os municípios.

