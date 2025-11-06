Extra
Sebrae reúne parlamentares em 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre
Outras edições irão acontecer nas demais regionais do estado em 2026
Nesta quinta-feira (6), o Sebrae reuniu parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, durante o 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre, com o objetivo de aproximar as ações da instituição do legislativo municipal, fortalecendo os vereadores como agentes do desenvolvimento local.
A iniciativa integra o Programa Governança Empreendedora e aproxima os participantes de outras ações do Sebrae que impulsionam o crescimento econômico, a geração de políticas públicas e de oportunidades nos municípios.
De acordo com o gerente de Ambiente de Negócios, Marcelo Macedo, os vereadores são peças fundamentais no processo de avanço dos municípios. “Além das atividades legislativas, eles são a ponte que conecta as demandas das cidades, com a capacidade de produzir soluções para os cidadãos. Nosso intuito é compartilhar tudo o que é relevante para o ambiente das micro e pequenas empresas e as ações que podem ser realizadas pelo Poder Legislativo”, frisou.
Para o presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei, o encontro trouxe momentos de esclarecimento e diálogos a respeito do que é empreender. “O parlamentar tem um papel fundamental com questões pertinentes às políticas públicas e participar desse momento foi um tempo proveitoso, porque tivemos a oportunidade de aprender a respeito de coisas que vão fazer com que as pessoas pensem em inovação. Nós temos muitas pessoas que querem empreender e precisam realmente de estrutura e o Sebrae se apresenta como parceiro junto com as câmeras para oferecer esse serviço”, afirmou.
O encontro marca o início de uma série de edições regionais que deverão ocorrer nas demais regiões do estado até 2026, culminando em encontro estadual de parlamentares. A expectativa é que ações resultem na Rede Estadual de Parlamentares do Acre, fortalecendo a integração entre as regionais para desenvolver os municípios.
“Instabilidade financeira”: Vereadora denuncia atrasos de salários de funcionários em Brasiléia
Isabely Araújo aponta “instabilidade financeira” na gestão e sugere corte de gastos com veículos alugados
A vereadora Isabely Araújo (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta semana para criticar a gestão do prefeito Carlinho do Pelado (PP), apontando atrasos no pagamento de salários de servidores e também de fornecedores do município de Brasiléia.
O posicionamento da parlamentar reforça cobranças que, segundo ela, vêm sendo feitas desde o início do mandato. Durante a sessão, Isabely relatou que os servidores enfrentam incerteza sobre as datas de pagamento e citou falhas no planejamento financeiro da prefeitura.
“O prefeito vem atrasando com seu compromisso, com suas obrigações, porque nunca sabe o dia em que o dinheiro vai cair na conta. Se é 31, se é 5 do mês, ou no dia 10… meses atrás já venho falando disso, mas ele justificou que seria um ajuste de data”, afirmou a vereadora.
Isabely também questionou a condução orçamentária da gestão, alertando para possíveis impactos futuros. “O gestor tem noção do que está fazendo com o município?”, indagou.
Entre as sugestões apresentadas, ela defendeu a redução da frota de veículos alugados como medida de contenção de despesas, a fim de priorizar o pagamento em dia dos servidores.
A parlamentar destacou ainda que a insatisfação já alcança diversas áreas, incluindo educação, saúde, cargos comissionados e prestadores de serviços, além de criticar a falta de planejamento estratégico.
“O senhor não sabe a bola de neve que vai ficar neste município. Em 12 anos, nunca vi tanta falta de planejamento e de política pública efetiva em Brasiléia”, declarou.
O prefeito Carlinho do Pelado encontra-se em viagem a Brasília (DF). Até o momento, não há agenda oficial divulgada sobre os compromissos do gestor na capital federal.
Veja vídeo da vereadora
Ver essa foto no Instagram
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
Comunicamos a reabertura de prazo da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025, publicada no D.O.U Nº 187 (pág. 288), de 01/10/2025.
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2025 às 07h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/11/2025, às 09:30 horas (Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected]
Brasiléia/AC, 06 de novembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Homem é contido e amarrado por moradores após ameaçar comunidade rural em Brasiléia
Suspeito foi amarrado por populares até a chegada da Polícia Militar; ele possui registros de ocorrências em vários estados
Moradores da comunidade do km 66 da BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasiléia, contiveram um homem identificado como Juan Carlos Soares Evangelista, de 37 anos, após ele fazer ameaças de morte e de violência sexual contra mulheres da região. O caso ocorreu entre a tarde de quarta-feira (5) e a manhã de quinta-feira (6).
Segundo relatos de moradores, o suspeito chegou à comunidade pedindo comida e, ao se deparar com mulheres sozinhas nas residências, passou a proferir ameaças, com falas desconexas, incluindo menções a abusos sexuais e morte. Uma das vítimas acionou vizinhos por telefone, momento em que o homem se afastou do local.
Após as denúncias, moradores realizaram buscas e descobriram que o suspeito havia passado a noite em uma casa abandonada na região. Mesmo após contato com as autoridades, segundo os relatos, não houve comparecimento policial no momento inicial.
Na manhã seguinte, o homem voltou a abordar residências, novamente pedindo alimentos e repetindo as ameaças. Diante do risco iminente, moradores decidiram imobilizá-lo e amarrá-lo, até que um policial que reside na comunidade presenciou a situação, verificou os fatos e acionou reforço.
Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, realizou a condução do suspeito e o apresentou na delegacia para os procedimentos legais. Em consulta preliminar ao sistema nacional, foi constatado que o homem já possui registros de ao menos 10 boletins, com registros de ocorrência em Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e, agora, no Acre.
Há também relatos de episódios semelhantes atribuídos a ele em comunidades rurais do Polo (km 5 de Brasiléia) e no município de Assis Brasil.
Moradores da região pedem providências urgentes das autoridades de segurança e do Judiciário, alegando insegurança e episódios recorrentes de importunação e ameaças nas localidades rurais.
O caso segue sob investigação.
