Sebrae realiza Mutirão de Crédito para pequenos negócios do Alto Acre

Vítimas foram atingidas por corrente de alta tensão enquanto atuavam em andaime; perícia vai apurar responsabilidades.

Um grave acidente de trabalho deixou um homem morto e outro gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (19), na BR-364, no bairro Belo Jardim I, nas proximidades da ponte da Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco. As vítimas realizavam serviços na fachada de uma loja quando foram atingidas por uma forte descarga elétrica.

Os trabalhadores foram identificados como Raimundo Jair Cunha da Silva, de 34 anos, e David Alexandre Teixeira Ferreira, de 42 anos. Eles atuavam em um andaime realizando solda na estrutura metálica da fachada. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma folha de zinco se desprendeu e encostou acidentalmente na rede de alta tensão. A corrente percorreu a estrutura metálica e atingiu os dois homens imediatamente.

Raimundo Jair sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, sangramento no ouvido, além de desorientação e perda momentânea de sensibilidade nas pernas. A descarga o lançou de aproximadamente cinco metros de altura. Ele recebeu atendimento do SAMU e foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

David Alexandre foi o mais atingido. Após o choque, também caiu do andaime e sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo. A equipe de suporte avançado do SAMU realizou procedimentos de emergência ainda no local, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante o transporte ao hospital.

A área foi isolada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e permitir o trabalho da perícia, que deverá investigar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

O caso reforça os riscos de atividades realizadas perto de redes elétricas e a importância de medidas rigorosas de segurança no ambiente de trabalho.

