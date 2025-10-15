Conecte-se conosco

Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras no Acre

21 minutos atrás

Evento marca parceria da instituição com o Grupo Arasuper e ASAS

Com o objetivo de discutir o papel estratégico das frutas, legumes e verduras (FLV) na construção de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas no Acre, o Sebrae realizará na segunda-feira (20), a palestra “FLV: Qualidade, Valor e Oportunidade na Cadeia Produtiva”, na sede da instituição, às 9h, em Rio Branco.

A palestra será ministrada pelo consultor especialista Evandro Dias e integra o evento “Conexão Produtiva Acre: Do campo ao mercado”, que tem como objetivo a conexão entre produtores locais e o Grupo Arasuper, parceiro desta iniciativa. Serão apresentados os principais desafios e oportunidades para o fortalecimento da produção regional, logística eficiente, valorização do produto e outros aspectos.

Este encontro reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional sustentável, é o que destaca a analista do Sebrae, Maysa Bezerra: “Nosso propósito é fortalecer estas cadeias produtivas [FLV], conectando produtores aos mercados. Quando valorizamos o que é local, impulsionamos o desenvolvimento sustentável e geramos novas oportunidades para quem vive do campo e faz a diferença na economia acreana”.

O evento é gratuito e marca o lançamento oficial do Projeto Encadeamento Produtivo, iniciativa do Sebrae em parceria com o Grupo Arasuper e apoio da Associação Acreana de Supermercado (ASAS).

As inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse o Instagram @SebraenoAcre.

Serviço:

Data: 20 de outubro (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Sede do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)

Saúde desmente novo caso suspeito de intoxicação por metanol em Rio Branco

2 horas atrás

15 de outubro de 2025

Procon havia anunciado possível nova ocorrência, mas Sesacre confirmou que trata-se do mesmo caso já descartado anteriormente

Bahia registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol • Freepik

Mais um caso suspeito de intoxicação por metanol foi anunciado na manhã desta quarta-feira (15) pela presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), Alana Carolina L. Maia Albuquerque, durante entrevista na Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ela, o órgão estava acompanhando o caso e adotando providências preventivas, embora a contaminação ainda não tivesse sido confirmada.

“Estão sendo feitas todas as verificações. Caso surja a confirmação, serão adotadas todas as providências dentro dos protocolos legais de segurança”, afirmou Alana. A presidente destacou que o Procon atua em parceria com órgãos estaduais e federais desde a repercussão nacional dos casos de intoxicação, com foco na orientação aos consumidores e na fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

Ela também mencionou a Operação Salu, deflagrada recentemente em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Ministério Público do Acre (MP-AC) e a Vigilância Sanitária, que já fiscalizou mais de 40 estabelecimentos no estado.

No entanto, horas após a declaração, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desmentiu a informação de um novo caso suspeito. Em nota enviada à imprensa, a pasta informou que o episódio mencionado pelo Procon refere-se ao primeiro registro suspeito, já descartado após exames toxicológicos realizados pela Polícia Técnico-Científica do Acre.

“O governo do Acre, por meio da Sesacre e da Fundhacre, informou que o exame toxicológico realizado não detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia internada em Rio Branco. Já em relação ao caso notificado envolvendo um paciente do sexo masculino, o exame clínico e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente recebeu alta médica e se recupera bem em casa”, diz a nota.

O Procon/AC reforçou que os consumidores devem adquirir bebidas apenas em locais de confiança, verificar lacres e rótulos, exigir nota fiscal e procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do órgão: Disque Denúncia 151, telefone (68) 3223-7000 ou e-mail [email protected].

Após negar irregularidades em viaturas, RBTrans nomeia fiscais para aquisições de giroflex

2 horas atrás

15 de outubro de 2025

Foto: viatura do RBTrans sem sinalização luminosa gozando de livre parada no centro de Rio Branco I Clemerson Ribeiro/Agência de Notícias do Acre

Após negar publicamente qualquer irregularidade na sinalização das viaturas utilizadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), a autarquia publicou, nesta quarta-feira (15), uma portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) nomeando servidores para fiscalizar um novo contrato relacionado à instalação de sinalizadores visuais e acústicos, popularmente conhecidos como “giroflex”.

Entenda o caso:

RBTrans diz que viaturas sem equipamentos obrigatórios são provisórias

A medida, embora protocolar, ocorre em meio a questionamentos sobre a regularidade e padronização da sinalização em veículos oficiais da RBTrans. A nomeação acontece dentro do Contrato nº 5837/2025, firmado com a empresa PG Sinalização e Equipamentos de Segurança Ltda, especializada no fornecimento e instalação de sinalizadores.

De acordo com a Portaria publicada, o servidor Marcos do Nascimento Costa, atual coordenador da Divisão de Fiscalização de Transporte, foi designado como fiscal do contrato. Já o cargo de gestor do contrato será ocupado por Vanderley Rebouças dos Santos, chefe da Divisão de Sinalização de Trânsito. O assessor técnico Antônio Rerixon Vieira Rodrigues foi nomeado como gestor substituto. A publicação, assinada pelo superintendente Clendes Vilas Boas, também esclarece que os efeitos da portaria são retroativos a 11 de setembro de 2025, data a partir da qual os fiscais já devem considerar válida sua atuação.

Serviços online da Sefaz estão temporariamente fora do ar

2 horas atrás

15 de outubro de 2025

