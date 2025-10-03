Sebrae promove Oficina de Desenvolvimento Econômico Local para lideranças e gestores municipais

Capacitação faz parte do programa Cidade Empreendedora

Como parte do programa Cidade Empreendedora, que atuará em todos os municípios acreanos, o Sebrae deu início às Oficinas de Desenvolvimento Econômico Local (DEL). Nos dias 1º e 2 de outubro, foi a vez da capital, Rio Branco. Secretários municipais e lideranças locais se reuniram na sede da instituição para debater estratégias voltadas ao fortalecimento da economia do município.

A Oficina DEL é uma metologia desenvolvida para auxiliar gestores e lideranças na identificação de ativos locais, no planejamento estratégico e na construção coletiva de soluções adaptadas à realidade de cada região. O foco é promover o desenvolvimento econômico de forma estruturada, participativa e sustentável, especialmente em um cenário de constantes mudanças.

“O Sebrae desenvolveu a metologia da oficina para conduzir e apoiar a construção por parte dos secretários, nós ajudamos eles e a sociedade a pensar no desenvolvimento do município”, afirmou a gestora do programa, Miriam Paiva.

Além de Rio Branco, a Oficina DEL também ocorreu em Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Capixaba. Nos próximos dias, os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro devem receber o treinamento.

O secretário Municipal de Finanças, Wilson Leite, destacou a relevância do encontro. “A oficina se mostrou uma excelente oportunidade para compartilhar ideias para o desenvolvimento do nosso município, porque reunimos muitos técnicos que estão na ponta, no dia a dia com a população e com isso podemos construir juntos o melhor para cidade”, afirmou.

A participação dos gestores municipais na oficina é fundamental para alinhar estratégias e potencializar os resultados esperados, garantindo que o desenvolvimento local seja uma construção conjunta entre poder público, setor produtivo e sociedade civil.

Para conhecer mais sobre o programa Cidade Empreendedora acesse sebrae.com.br/ cidadeempreendedora.

