Flash
Sebrae promove ciclo de palestras sobre vendas e atendimento em novembro
Durante todo o mês de novembro, o Sebrae promove as “Quintas Empreendedoras”, uma série de palestras gratuitas com foco em fortalecer estratégias de vendas e aprimorar o atendimento ao cliente. Os encontros acontecerão às 19h, na sede da instituição, em Rio Branco.
Esta iniciativa faz parte da programação especial voltada ao desenvolvimento de empreendedores e profissionais de vendas, reunindo especialistas para discutir temas como o uso da Inteligência Artificial, jornada do cliente, inclusão no atendimento e técnicas para impulsionar resultados.
Confira a programação completa:
- 06/11 – Black Friday Turbo: Vendas Aceleradas com Inteligência Artificial (com Flávio Muniz).
- 13/11 – Jornada do Cliente (com Katharina Lacerda).
- 20/11 – Inclusão e respeito no atendimento: o amor que conecta + Mesa redonda para debate do tema (com Vanessa Igami).
- 27/11 – Vender é técnica: estratégias de vendas e comunicação para alavancar os resultados do final do ano (com Rafael Norberto).
A coordenadora de atendimento, Ruama Demir, destaca que cada palestra traz um tema atual com foco no sucesso das vendas. “As palestras foram pensadas para apoiar os empreendedores, trazendo ferramentas modernas e acessíveis para melhorar resultados e fortalecer os negócios locais”, disse.
Outra atividade que também acontece este mês é o Seminário “Além da Oficina: o legado de quem quer evoluir”, que será realizado no dia 18 de novembro, às 18h30, com foco em capacitação e compartilhamento de experiências entre empreendedores do setor automotivo.
As inscrições para as palestras e o seminário podem ser feitas gratuitamente na Loja Sebrae (ac.loja.sebrae.com.br). A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
Para mais informações, acesse ac.loja.sebrae.com.br e acompanhe o perfil oficial no Instagram @sebraenoacre.
Flash
PRF apreende mais de 20 kg de cocaína e cumpre mandado de prisão
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre registrou, durante o final de semana, três ocorrências de destaque que demonstram a efetividade das ações de fiscalização e policiamento nas rodovias federais do Acre. As situações envolveram apreensão de drogas, porte irregular de arma de fogo e cumprimento de mandado de prisão, em diferentes municípios acreanos.
Na manhã de sexta-feira (31), uma equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 97 da BR-317, quando recebeu informações de um caminhoneiro sobre a movimentação suspeita de um homem portando duas mochilas na zona rural. Os policiais se deslocaram até o local e avistaram o indivíduo, que, ao notar a presença da viatura, abandonou as mochilas e fugiu em meio à vegetação, não sendo mais localizado.
Durante a verificação, os agentes encontraram 20 tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 20,1 quilos de cocaína — sendo 5,1 kg de cloridrato e 15,04 kg de pasta base. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.
O condutor e sua acompanhante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde a ocorrência foi apresentada.
Ainda no sábado à noite, por volta das 21h, no município de Xapuri, a PRF abordou um veículo Fiat Strada e, após consultas nos sistemas, constatou-se que o passageiro possuía mandado de prisão civil em aberto por inadimplência de pensão alimentícia, expedido pela Vara Cível de Tarauacá (TJAC). O homem foi detido sem necessidade de uso de algemas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para os devidos trâmites legais.
As ações registradas ao longo do final de semana reforçam o compromisso da Polícia Rodoviária Federal em atuar de forma integrada e permanente no combate ao crime e na garantia da segurança pública em todo o território acreano.
Flash
Reportagem da Record tenta reabrir caso em que pais acusam polícia de executar filhos em Brasiléia
Caso de 2020, que envolveu confronto com o Gefron e resultou na morte de dois jovens, foi encerrado pela Justiça acreana
Uma reportagem exibida neste domingo (2) pela TV Record voltou a destacar um caso ocorrido em outubro de 2020, em Brasiléia, quando dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), força mantida pelo Governo Federal para o combate ao crime na região de fronteira.
Na época, os policiais foram ao bairro José Peixoto, localizado atrás do Hospital Regional Raimundo Chaar, para verificar uma denúncia de perturbação ao sossego. A equipe, que usava um carro descaracterizado, teria sido recebida a tiros por suspeitos armados, reagindo em seguida. No confronto, quatro pessoas foram baleadas — Álvaro Praxedes Santana (16) e Vicente Ferreira dos Santos (19) não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.
Outros dois jovens também foram atingidos: um deles ficou em estado grave, e o outro, de 14 anos, sobreviveu após ser ferido na barriga. Após a operação, a polícia apreendeu um revólver, maconha, folhas de coca, rádio comunicador, fogos de artifício e spray, materiais supostamente usados por facções para demarcar território.
O caso foi encerrado pela Justiça com o aval do Ministério Público do Acre, que considerou a ação policial legítima. No entanto, os pais das vítimas contestaram a versão oficial, alegando que os filhos foram executados, e contrataram um perito criminal aposentado que apontou possíveis contradições nos laudos apresentados.
Na reportagem da Record, nenhum representante da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Militar do Acre foi ouvido. Até o momento, não houve manifestação oficial sobre a tentativa de reabertura do debate.
Após a exibição da matéria, vídeos circularam nas redes sociais mostrando supostos membros de facções soltando fogos de artifício em homenagem às vítimas, conhecidas pelos apelidos “Problemático” e “Forasteiro”. Em uma das gravações antigas, Vicente aparece armado e usando um rádio comunicador, semelhante ao apreendido na operação.
Relembre o caso abaixo:
Confronto entre policiais do Gefron e faccionados na madrugada registra dois óbitos e dois feridos
Flash
Acre tem o terceiro maior custo do país para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, aponta Ministério dos Transportes
Estado fica atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ranking nacional de valores cobrados por autoescolas
De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, o Acre ocupa a terceira posição entre os estados com o maior custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Os gastos com o curso de formação de condutores nas autoescolas acreanas chegam a 84,5%, ficando atrás apenas de Santa Catarina (87,3%) e Rio Grande do Sul (86,2%).
As informações foram apresentadas esta semana pelo ministro Renan Filho ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), e a líderes partidários, durante reunião em Brasília.
Logo após o Acre, aparecem Bahia (84,2%), Pernambuco (84,0%), Tocantins (83,3%), Goiás (83,2%) e Rio Grande do Norte (81,6%). Já os menores custos foram registrados na Paraíba (61,7%), Rondônia (63,9%) e Espírito Santo (64,8%).
O levantamento considera a média percentual de despesas relacionadas à formação de condutores, incluindo taxas, aulas teóricas e práticas, exames e custos administrativos das autoescolas.
Com isso, o Acre consolida-se entre os estados com maior impacto financeiro para novos motoristas, reforçando o debate sobre a necessidade de políticas que tornem o acesso à habilitação mais acessível em regiões com menor poder aquisitivo.
