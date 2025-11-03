Sebrae promove ciclo de palestras sobre vendas e atendimento em novembro

Programação traz temas voltados à IA e estratégias de vendas nas “Quintas Empreendedoras”

Durante todo o mês de novembro, o Sebrae promove as “Quintas Empreendedoras”, uma série de palestras gratuitas com foco em fortalecer estratégias de vendas e aprimorar o atendimento ao cliente. Os encontros acontecerão às 19h, na sede da instituição, em Rio Branco.

Esta iniciativa faz parte da programação especial voltada ao desenvolvimento de empreendedores e profissionais de vendas, reunindo especialistas para discutir temas como o uso da Inteligência Artificial, jornada do cliente, inclusão no atendimento e técnicas para impulsionar resultados.

Confira a programação completa:

06/11 – Black Friday Turbo: Vendas Aceleradas com Inteligência Artificial (com Flávio Muniz).

– (com Flávio Muniz). 13/11 – Jornada do Cliente (com Katharina Lacerda).

– (com Katharina Lacerda). 20/11 – Inclusão e respeito no atendimento: o amor que conecta + Mesa redonda para debate do tema (com Vanessa Igami).

– + (com Vanessa Igami). 27/11 – Vender é técnica: estratégias de vendas e comunicação para alavancar os resultados do final do ano (com Rafael Norberto).

A coordenadora de atendimento, Ruama Demir, destaca que cada palestra traz um tema atual com foco no sucesso das vendas. “As palestras foram pensadas para apoiar os empreendedores, trazendo ferramentas modernas e acessíveis para melhorar resultados e fortalecer os negócios locais”, disse.

Outra atividade que também acontece este mês é o Seminário “Além da Oficina: o legado de quem quer evoluir”, que será realizado no dia 18 de novembro, às 18h30, com foco em capacitação e compartilhamento de experiências entre empreendedores do setor automotivo.

As inscrições para as palestras e o seminário podem ser feitas gratuitamente na Loja Sebrae (ac.loja.sebrae.com.br). A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Para mais informações, acesse ac.loja.sebrae.com.br e acompanhe o perfil oficial no Instagram @sebraenoacre.

