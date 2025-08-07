Extra
Sebrae Pelo Brasil chega ao Acre, onde 85% das empresas são pequenos negócios
Comentários
Extra
GEFRON prende mulher com mais de 12 kg de drogas que saiu de Brasiléia, na fronteira com a Bolívia
Uma ação integrada da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de mais de 12 quilos de drogas nesta quinta-feira (7), durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.
A abordagem aconteceu no posto de fiscalização do GEFRON, localizado em Senador Guiomard. Os policiais realizavam vistorias de rotina para combater crimes transfronteiriços quando ordenaram a parada de um táxi, que seguia de Brasiléia para Rio Branco.
Durante a revista às bagagens dos passageiros, a equipe encontrou, dentro da bolsa de uma das ocupantes, aproximadamente 8,15 kg de maconha e 3,08 kg de pasta base de cocaína. A suspeita, identificada pelas iniciais F.S.A., foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.
Segundo a polícia, o material apreendido está avaliado em R$ 72.650,00, representando um significativo prejuízo ao crime organizado. Além da droga, foram recolhidos um smartphone, avaliado em R$ 2.000,00, que pode conter informações sobre a rede de tráfico.
A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), e visa reforçar a fiscalização em áreas de fronteira, intensificando o combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes transnacionais.
Comentários
Extra
Após pressão de eleitores, Petecão explica rito de impeachment de ministro do STF, mas evita declarar voto
Senador do Acre afirma que decisão sobre andamento dos pedidos contra Alexandre de Moraes cabe ao presidente do Senado
Diante da pressão de eleitores nas redes sociais, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se manifestou nesta quinta-feira (7) sobre os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em publicação nas redes, o parlamentar explicou o rito processual para o afastamento de ministros da Suprema Corte, mas não declarou se é a favor ou contra o impeachment de Moraes.
A cobrança ocorre após os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, ambos do União Brasil e também representantes do Acre no Senado, assinarem formalmente o mais recente pedido de impeachment contra o magistrado. Petecão, até o momento, não subscreveu a iniciativa.
Em sua publicação, Petecão destacou que qualquer cidadão pode protocolar um pedido de impeachment de ministro do STF, mas que a decisão de aceitar ou não cabe exclusivamente ao presidente do Senado, atualmente Davi Alcolumbre (União-AP).
“O andamento ou não do processo está, neste momento, exclusivamente nas mãos do presidente da Casa”, escreveu o senador.
Segundo ele, caso o pedido seja aceito, o processo passa por uma comissão especial, segue para votação em plenário (onde o ministro pode ser afastado provisoriamente) e, posteriormente, vai a julgamento, que exige o apoio de dois terços dos senadores para aprovação.
Ainda de acordo com o senador, há atualmente 28 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes aguardando análise na presidência do Senado.
Apesar de esclarecer o trâmite legal, Petecão não informou se votaria a favor ou contra um eventual afastamento de Moraes, o que gerou reações entre apoiadores e críticos nas redes sociais.
Comentários
Extra
Acre é o estado brasileiro com os maiores valores para abastecer com gasolina e com diesel
Mesmo com queda no preço de todos os combustíveis, Região Norte lidera ranking de preços mais altos do País em julho, aponta Edenred Ticket Log
A mais recente análise do, levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento, trazendo uma média precisa, mostrou que, em julho, a Região Norte apresentou um leve recuo no preço de todos os combustíveis, mas se manteve com os valores médios mais altos do Brasil. O etanol chegou a R$ 5,20 após queda de -0,19% em comparação com o consolidado de junho, e a gasolina, após recuo de -0,15%, foi comercializada a R$ 6,84. O diesel seguiu a mesma tendência de baixa, com o tipo comum recuando 0,29%, chegando a R$ 6,81, e o diesel S-10 caindo -0,15%, custando R$ 6,60.
“Mesmo com um cenário de leve recuo nos preços de todos os combustíveis no fechamento de julho, a Região Norte ainda se destaca por praticar os valores mais elevados em todo o País. Este é um padrão recorrente e que se apresenta dessa forma pelo sétimo mês consecutivo, influenciado diretamente por fatores estruturais, como a logística mais complexa e os maiores custos de distribuição para levar o combustível até a bomba. Essa realidade de preços elevados torna a pesquisa ainda mais crucial para o motorista do Norte que busca entender como economizar. Em quatro dos setes estados da região(Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins), o IPTL apontou que o uso do etanol se mostra economicamente mais vantajoso. Além disso, é importante destacar que o etanol continua sendo a escolha mais sustentável por ser um combustível de fonte renovável e que contribui para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca Renato Mascarenhas, Diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade.
O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.
Confira as tabelas com as médias de cada estado da Região Norte:
Você precisa fazer login para comentar.