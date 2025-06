Sebrae participa do 1º Simpósio de Pecuária de Cria do Acre

Evento reúne especialistas e produtores para debater avanços tecnológicos, socioeconômicos e sanitários na atividade pecuária

O Sebrae marca presença no 1º Simpósio de Pecuária de Cria do estado do Acre, que acontece nos dias 25 e 26 de junho, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O evento é uma iniciativa inédita no estado e tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da pecuária de cria por meio da difusão de conhecimentos técnicos e científicos.

O simpósio é organizado pela Embrapa e conta com a parceria do Sebrae, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Universidade Federal do Acre (Ufac) e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, a instituição tem investido fortemente no apoio ao segmento. “Atuamos com o agronegócio em várias cadeias produtivas, a pecuária de corte, e a pecuária de cria é um elo estratégico para o Estado do Acre. Participar desse simpósio é uma forma de contribuir para a disseminação de tecnologias e boas práticas que impactam diretamente na produtividade e na sustentabilidade das propriedades rurais”, afirma Campos.

A programação conta com palestras e debates técnicos conduzidos por pesquisadores da Embrapa. Na quarta-feira (25), a partir das 8h, serão abordados os temas:

Socioeconomia e tecnologias em fazendas de cria, com moderação do pesquisador Judson Valentim.

Alimentação dos rebanhos de cria, com moderação do pesquisador Maykel Sales.

Já na quinta-feira (26), também a partir das 8h, as discussões giram em torno de:

Genética e reprodução em fazendas de cria, com moderação do médico veterinário e sócio proprietário da RA Consultoria, Lucas Melo.

Sanidade em fazendas de cria, com moderação do médico veterinário e sócio proprietário da RA Consultoria, Ramon Araújo.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://www.even3.com.br/ simposio-pecuaria-acre/

