Sebrae participa da abertura oficial da Expoacre Juruá 2024

Evento acontece de 31 de julho a 4 de agosto

A abertura oficial da maior feira de negócios da região do Juruá aconteceu na noite desta quarta-feira (31), na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Juntos, Governo do Acre e Sebrae realizam a 19ª edição da feira, que reunirá cerca de 300 empreendimentos durante as cinco noites.

“Os resultados expressivos mostram a grandeza que essa feira, a Expoacre Juruá, tem tido para essa região. Nós queremos trabalhar e contribuir para que as pessoas possam realizar mais negócios sempre, esse é o objetivo do Sebrae”, pontuou o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, durante a cerimônia de abertura.

A feira, que acontecerá de 31 de julho a 4 de agosto, conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. “É uma honra para a Caixa poder participar de forma tão contributiva para a realização da Expoacre Juruá e a Expoacre Rio Branco. Quando você pega um patrocínio desse e coloca de forma que os MEIs não vão ter que desembolsar valor para participar da feira, já é uma contribuição direta para que ele venha e fomente a economia”, disse o superintendente de rede da Caixa no Acre, Victoram Costa.

Com mais de 300 empreendimentos no parque, o governador Gladson Cameli reafirma o compromisso com o desenvolvimento do município de Cruzeiro do Sul. “O objetivo é cada vez mais fazermos uma Expoacre melhor, o Acre precisa expor aquilo que tem de bom e de melhor. A expectativa de movimentação financeira é de R$ 30 milhões somente no parque, então isso automaticamente retorna ao estado, aquece a economia e melhora a saúde financeira”, declarou.

A Expoacre Juruá é uma oportunidade de fortalecer o empreendedorismo local. “A feira está linda e para nós é sinônimo de geração de emprego e renda, e isso é muito lindo, ver as pessoas sorrindo por ter oportunidade de ganhar o seu pão de cada dia, e tudo isso vai de encontro à missão do Sebrae”, disse o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Rubenir Guerra.

Espaço Sebrae

Após a solenidade de abertura, o governador Gladson Cameli visitou o espaço Sebrae, que este ano está voltado à Inovação, Bioeconomia e Sustentabilidade, com diversas ações interativas para os visitantes e novidades para os empreendedores e aqueles que desejam empreender.

