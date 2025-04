Sebrae oferece consultoria personalizada para pequenos negócios

Agentes empresariais visitam MEI’s, ME e EPP para identificar pontos de melhoria e propor soluções

Identificar pontos de melhoria e propor soluções eficazes é fundamental para garantir a sustentabilidade e o crescimento das empresas. Pensando nisso, o Sebrae no Acre oferece um serviço gratuito e personalizado para microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por meio do atendimento de Agentes Empresariais do projeto ‘Sebrae na sua Empresa’.

Esses profissionais capacitados realizam visitas diretamente às empresas, com o objetivo de entender os desafios enfrentados no dia a dia da gestão e propor soluções práticas para aprimorar o desempenho dos negócios. O atendimento é 100% personalizado e voltado para as reais necessidades de cada empresa.

De acordo com Elen Drago, analista do Sebrae no Acre, a iniciativa fortalece o relacionamento com os empreendedores e promove um atendimento mais próximo e contínuo. “Estabelecemos um relacionamento sólido e duradouro com os empresários, oferecendo soluções de valor e integrando-os à jornada de relacionamento com o Sebrae”, destaca.

Atualmente, sete agentes empresariais atuam na cidade de Rio Branco. Os contatos desses profissionais estão disponíveis nos destaques do perfil oficial do Sebrae no Acre no Instagram (@sebraenoacre).

Como funciona

O processo é simples e eficiente. O agente empresarial realiza uma visita ao estabelecimento e aplica um diagnóstico detalhado da gestão da empresa. A partir dessa análise, são oferecidas orientações sobre boas práticas, ferramentas de gestão e soluções que podem ser implantadas para melhorar a operação, reduzir custos, aumentar a produtividade e potencializar os resultados.

Além disso, os agentes orientam sobre as melhores oportunidades para impulsionar o crescimento da empresa, sempre com foco na melhoria contínua e na sustentabilidade do negócio. Com essa iniciativa, o Sebrae no Acre reforça seu compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo local, promovendo o desenvolvimento sustentável das empresas e contribuindo diretamente para a geração de empregos e o crescimento econômico da região.

Conheça mais sobre o ‘Sebrae na sua Empresa’ acessando o site sebrae.com.br/ sebraenasuaempresa . Informações e outros serviços estão disponíveis pelo atendimento digital pelo Whats App 0800 570 0800.

