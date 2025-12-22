Conecte-se conosco

Flash

Sebrae no Acre fecha 2025 com avaliação positiva da sociedade

Publicado

56 segundos atrás

em

Instituição alcança alto índice de confiabilidade em pesquisa nacional

O Sebrae no Acre fecha 2025 com resultados que reforçam sua relevância para os pequenos negócios e para a economia local. Ao longo do ano, foram realizados mais de 216 mil atendimentos, incluindo formalizações de MEI, capacitações, serviços digitais, participação em eventos e muito mais.

O apoio aos empreendedores é reafirmado nos resultados da Pesquisa de Imagem realizada pelo Sebrae Nacional, na qual o Acre alcançou nota 9 em confiabilidade. Além disso, 87% dos entrevistados consideram a instituição como o maior especialista em pequenos negócios.

A pesquisa aponta ainda que 86% dos entrevistados consideram a instituição ambientalmente responsável, superando o índice nacional, que é de 77%. Na avaliação da positividade da imagem junto à sociedade, o Sebrae no Acre alcançou nota 8,4, também acima da média nacional.

Com serviços gratuitos de orientações, consultorias e capacitações, a instituição se prepara para um novo ano de fortalecimento do empreendedorismo e da economia local, apoiando os mais de 48 mil pequenos negócios ativos no Acre.

Os dirigentes do Sebrae, Marcos Lameira, Kleber Campos e Vandré Prado, deixaram uma mensagem de otimismo e compromisso com os pequenos negócios para o futuro. Confira: https://youtu.be/cN9-mY4umFM

A instituição atua em todo o estado do Acre, com atendimento presencial na sede em Rio Branco, nos escritórios regionais (Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá), nas Ocas (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) e nas Salas do Empreendedor em 10 municípios. Também oferece os canais digitais para maior comodidade: WhatsApp 0800 570 0800, App Sebrae e Portal sebrae.com.br/acre.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Flash

Câmeras registram assassinato de jovem boliviano nas proximidades da discoteca Malala, em Cobija

Publicado

21 horas atrás

em

21 de dezembro de 2025

Por

Câmeras de segurança registraram o momento em que G.E.V.S., de aproximadamente 25 anos e nacionalidade boliviana, foi assassinado nas proximidades da discoteca Malala, em Cobija. O crime ocorreu na madrugada deste domingo e está sendo investigado pelas autoridades policiais, que analisam as imagens para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do ataque.

De acordo com informações preliminares, por volta das 6h da manhã foi registrado um tiroteio na área externa do estabelecimento. Durante a ação, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto o outro ficou ferido.

A vítima sobrevivente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Galindo, onde permanece recebendo atendimento médico. O estado de saúde não foi detalhado até o momento.

As forças de segurança seguem realizando diligências, colhendo depoimentos e reunindo informações que possam esclarecer a motivação do crime, bem como identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.

Comentários

Continue lendo

Flash

Obra do Viaduto Mamed Bittar entra na reta final em Rio Branco

Publicado

23 horas atrás

em

21 de dezembro de 2025

Por

A construção do Viaduto Mamed Bittar, localizado no cruzamento da Avenida Ceará com a Avenida Dias Martins, em Rio Branco, avançou para uma das etapas finais de execução. A informação foi confirmada no sábado (20) pela Albuquerque Engenharia, empresa responsável por parte significativa da obra, que anunciou o início da montagem do último vão da estrutura metálica.

O avanço representa um marco decisivo no cronograma do empreendimento, considerado uma das principais intervenções de mobilidade urbana da capital acreana. Com a conclusão dessa fase estrutural, o viaduto entra na etapa de acabamentos e ajustes finais, aproximando-se da liberação para o tráfego de veículos.

A atualização divulgada pela construtora ocorre após o prefeito Tião Bocalom reiterar, durante o Fórum da Construção Civil, a previsão de entrega da obra para o dia 28 de dezembro. Na ocasião, o gestor destacou que a prefeitura acompanha de perto o andamento dos trabalhos e mantém a cobrança para o cumprimento do prazo estabelecido.

O Viaduto Mamed Bittar integra um conjunto de obras estratégicas voltadas à melhoria do fluxo viário em uma das regiões mais movimentadas de Rio Branco. A intervenção tem como objetivo reduzir congestionamentos, aumentar a segurança no trânsito e facilitar o deslocamento diário de motoristas e pedestres.

De acordo com a gestão municipal, o projeto faz parte de um pacote mais amplo de investimentos em infraestrutura urbana, que inclui ainda a construção de creches, a reconstrução do Mercado Elias Mansur e outras obras previstas até 2026, consolidando um novo ciclo de modernização da cidade.

Comentários

Continue lendo

Flash

Primeiro show de drones da história do Acre encanta público em Rio Branco

Publicado

1 dia atrás

em

20 de dezembro de 2025

Por

O céu de Rio Branco foi transformado em um grande palco de tecnologia e emoção na noite deste sábado (20), por volta das 20h30, com a realização do primeiro show de drones da história do Acre. O espetáculo integrou a programação do “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”, promovido pela Prefeitura de Rio Branco, na região da Gameleira.

A apresentação fez parte do desfile natalino e reuniu trilha sonora, efeitos luminosos e voos coreografados, proporcionando uma experiência inédita ao público que acompanhava o evento. Ao todo, cerca de 600 drones foram utilizados para formar imagens temáticas no céu da capital.

Entre as figuras projetadas estavam anjos, árvore de Natal, o tradicional trenó do Papai Noel e a bandeira do Acre, que arrancou aplausos e emocionou os presentes. No encerramento, os drones desenharam a logomarca da gestão “Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2025”, seguida por uma queima de fogos que marcou o fim do espetáculo.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou o caráter inovador da iniciativa e afirmou que a população merece ações que aliem tecnologia e lazer. “Vocês merecem. O povo de Rio Branco e do Acre merece. Isso é tecnologia, e a cidade merece”, declarou.

Entre os espectadores, a moradora Lene Rocha, de 53 anos, residente no bairro Vila Acre, acompanhou a apresentação ao lado da família e se emocionou. “Foi muito lindo e emocionante. O Natal é importante para a família”, afirmou.

O evento entrou para a história cultural do estado e reforçou a proposta da gestão municipal de promover celebrações natalinas com inovação e inclusão.

Comentários

Continue lendo