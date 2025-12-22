Sebrae no Acre fecha 2025 com avaliação positiva da sociedade

Instituição alcança alto índice de confiabilidade em pesquisa nacional

O Sebrae no Acre fecha 2025 com resultados que reforçam sua relevância para os pequenos negócios e para a economia local. Ao longo do ano, foram realizados mais de 216 mil atendimentos, incluindo formalizações de MEI, capacitações, serviços digitais, participação em eventos e muito mais.

O apoio aos empreendedores é reafirmado nos resultados da Pesquisa de Imagem realizada pelo Sebrae Nacional, na qual o Acre alcançou nota 9 em confiabilidade. Além disso, 87% dos entrevistados consideram a instituição como o maior especialista em pequenos negócios.

A pesquisa aponta ainda que 86% dos entrevistados consideram a instituição ambientalmente responsável, superando o índice nacional, que é de 77%. Na avaliação da positividade da imagem junto à sociedade, o Sebrae no Acre alcançou nota 8,4, também acima da média nacional.

Com serviços gratuitos de orientações, consultorias e capacitações, a instituição se prepara para um novo ano de fortalecimento do empreendedorismo e da economia local, apoiando os mais de 48 mil pequenos negócios ativos no Acre.

Os dirigentes do Sebrae, Marcos Lameira, Kleber Campos e Vandré Prado, deixaram uma mensagem de otimismo e compromisso com os pequenos negócios para o futuro. Confira: https://youtu.be/cN9-mY4umFM

A instituição atua em todo o estado do Acre, com atendimento presencial na sede em Rio Branco, nos escritórios regionais (Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá), nas Ocas (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) e nas Salas do Empreendedor em 10 municípios. Também oferece os canais digitais para maior comodidade: WhatsApp 0800 570 0800, App Sebrae e Portal sebrae.com.br/acre.

Relacionado

Comentários