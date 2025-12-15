Sebrae no Acre divulga horários de funcionamento para o fim de ano

Atendimento online será 24h e o presencial será limitado às OCAs

O Sebrae no Acre informa que entrará em período de férias coletivas de 22 de dezembro de 2025 a 11 de janeiro de 2026 com a suspensão temporária dos atendimentos na sede e nos escritórios regionais.

Durante este período, o atendimento presencial será realizado nas OCAs de Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul, conforme os horários de funcionamento locais, exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026, em virtude do recesso.

Os serviços digitais estarão disponíveis por meio dos canais oficiais: App Sebrae, portal sebrae.com.br/acre e a Central de Relacionamento 0800 570 0800, que continuará funcionando 24h, inclusive aos finais de semana e feriados.

As unidades do Sebrae em Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá terão o atendimento retomado a partir de 12 de janeiro de 2026, das 7h30 às 17h30.

O Sebrae agradece a compreensão dos empreendedores e reforça que, no próximo ano, seguirá com uma programação intensa de ações, consultorias, capacitações e eventos voltados ao desenvolvimento do empreendedorismo acreano.

Relacionado

Comentários