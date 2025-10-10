Geral
Sebrae leva empresas acreanas para a maior feira de turismo da América Latina
Evento reúne profissionais de agências de turismo para valorizar destinos nacionais
Uma missão técnica viabilizada pelo Sebrae levou empresas acreanas de agências de turismo para participarem da ABAV Expo 2025, realizada de 8 a 10 de outubro, no Rio Janeiro. A feira, que chega à sua 52ª edição, é a maior da América Latina para o segmento.
Promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, o evento reúne profissionais do setor e gera oportunidades de divulgação e networking, nacional e internacionalmente.
Segundo Daniel Leite, da agência Vivência Turismo, @vivenciaturismoac, a experiência está sendo enriquecedora. “Estamos conhecendo essa feira incrível, com diversos empresários, receptivos, agências e guias. Esse é um grande incentivo para nos dar visibilidade e oportunidade de fazer negócios, mostrar que o Acre existe”, disse. Também participam do evento as empresas Galb Turismo, @galb_viagens e Voe sem Limity, @voesemlimityviagens.
De acordo com a gestora de Turismo do Sebrae no Acre, Luciana Takahara, a participação neste evento é importante para o fortalecimento do setor no estado. “Essa é uma oportunidade estratégica para promover nossos destinos, produtos e experiências únicas. Temos trabalhado para preparar essas empresas, com capacitação e acesso a mercados, e é gratificante ver o Acre ganhando visibilidade, mostrando que temos muito a oferecer ao turismo brasileiro”.
A importância da presença do Sebrae no evento é indicada pela representatividade de pequenos negócios no setor: 97% do total de estabelecimentos de turismo são microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
Comandante da Polícia de Pando homenageia mulheres policiais em emocionante celebração do Dia da Mulher Boliviana
General Oscar David Ruiz Arana destaca dedicação e vocação de serviço das profissionais de segurança pública durante cerimônia especial
O Comandante da Polícia de Pando, general Oscar David Ruiz Arana, liderou uma emocionante festa em comemoração ao Dia da Mulher Boliviana, homenageando as mulheres policiais que atuam no departamento. O evento destacou a coragem, dedicação e empenho dessas profissionais que contribuem diariamente para a segurança e bem-estar da sociedade.
Durante a cerimônia, o general Ruiz Arana enalteceu o trabalho das “heroínas de uniforme”, reconhecendo sua vocação de serviço e o papel fundamental que exercem na instituição policial. A celebração reforçou o compromisso da Polícia de Pando com a valorização das mulheres nas forças de segurança e com a promoção da igualdade de gênero dentro da corporação.
A data, celebrada anualmente na Bolívia, serve para destacar as conquistas e desafios das mulheres bolivianas em todos os setores da sociedade, incluindo as forças de segurança pública onde a presença feminina tem crescido significativamente nos últimos anos.
PRF apreende veículos transportando produtos contrabandeados no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (9), dois veículos que transportavam produtos contrabandeados no município de Plácido de Castro (AC). As ações ocorreram durante fiscalizações realizadas na BR-364 e na AC-475, em continuidade ao trabalho de combate aos crimes transfronteiriços na região.
As equipes realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima informando sobre veículos que estariam transportando mercadorias de origem estrangeira vindas da Vila Evo Morales, na Bolívia. Durante as diligências, os policiais avistaram dois automóveis com características semelhantes às informadas, realizando a abordagem em ambos os casos.
No interior dos veículos, foram encontrados diversos produtos contrabandeados, sem documentação fiscal ou comprovação de origem regular. Os condutores foram encaminhados, juntamente com os veículos e as mercadorias apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, para os procedimentos cabíveis.
As ações reforçam o compromisso da PRF no combate ao contrabando e ao descaminho, contribuindo para a proteção da economia nacional e o fortalecimento da segurança nas fronteiras.
Fonte: Núcleo de Comunicação Institucional – PRF/AC
Novos antídotos para tratamento de intoxicações por metanol chegam ao Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu nesta sexta-feira, 10, 16 unidades do antídoto fomepizol, enviado pelo Ministério da Saúde. O medicamento é utilizado no tratamento de intoxicações causadas por metanol, substância frequentemente associada ao consumo de bebidas adulteradas.
De acordo com o Ministério, a distribuição do antídoto levou em conta a população de cada estado, conforme dados do último Censo do IBGE, garantindo uma oferta equilibrada e uma resposta rápida em situações de emergência toxicológica.
Segundo o chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sesacre, Marcelo Xavier, o Acre recebeu prioridade devido à localização geográfica estratégica, que faz fronteira com países onde há registros de circulação de bebidas falsificadas, além dos desafios logísticos que dificultam o acesso a tratamentos especializados.
“A disponibilização do fomepizol representa um avanço significativo na capacidade de resposta das unidades de saúde locais, especialmente em situações de emergência toxicológica”, destacou Xavier.
O fomepizol é considerado o tratamento de primeira escolha para intoxicações por metanol e etilenoglicol, substituindo o uso do etanol farmacêutico, que continua sendo uma opção terapêutica válida. O medicamento atua impedindo que o metanol seja metabolizado em ácido fórmico — composto responsável pelos danos tóxicos ao organismo — prevenindo assim a acidose metabólica. “O fomepizol oferece maior segurança ao paciente, é de fácil uso e tem menos efeitos colaterais, reduzindo a necessidade de monitoramento intensivo”, explicou Xavier.
Embora o Acre não registre casos recentes de intoxicação por metanol, a Sesacre mantém vigilância ativa por meio da Vigilância Sanitária e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). “O recebimento dessas unidades do antídoto representa um avanço importante na segurança da nossa população. É uma medida estratégica que reforça nossa capacidade de resposta diante de casos de intoxicação por metanol”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.
Com informações da Agência de Notícias do Acre.
