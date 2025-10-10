Sebrae leva empresas acreanas para a maior feira de turismo da América Latina

Evento reúne profissionais de agências de turismo para valorizar destinos nacionais

Uma missão técnica viabilizada pelo Sebrae levou empresas acreanas de agências de turismo para participarem da ABAV Expo 2025, realizada de 8 a 10 de outubro, no Rio Janeiro. A feira, que chega à sua 52ª edição, é a maior da América Latina para o segmento.

Promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, o evento reúne profissionais do setor e gera oportunidades de divulgação e networking, nacional e internacionalmente.

Segundo Daniel Leite, da agência Vivência Turismo, @vivenciaturismoac, a experiência está sendo enriquecedora. “Estamos conhecendo essa feira incrível, com diversos empresários, receptivos, agências e guias. Esse é um grande incentivo para nos dar visibilidade e oportunidade de fazer negócios, mostrar que o Acre existe”, disse. Também participam do evento as empresas Galb Turismo, @galb_viagens e Voe sem Limity, @voesemlimityviagens.

De acordo com a gestora de Turismo do Sebrae no Acre, Luciana Takahara, a participação neste evento é importante para o fortalecimento do setor no estado. “Essa é uma oportunidade estratégica para promover nossos destinos, produtos e experiências únicas. Temos trabalhado para preparar essas empresas, com capacitação e acesso a mercados, e é gratificante ver o Acre ganhando visibilidade, mostrando que temos muito a oferecer ao turismo brasileiro”.

A importância da presença do Sebrae no evento é indicada pela representatividade de pequenos negócios no setor: 97% do total de estabelecimentos de turismo são microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Para conhecer as ações do Sebrae, visite o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre ou acesse sebrae.com.br/acre.

