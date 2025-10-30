Acre
Sebrae leva empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina
Missão empresarial foi organizada em parceria com a Fieac
De 27 a 30 de outubro, um grupo de quatro empresários acreanos participa de uma missão para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac). O evento acontece em Salvador (BA) e tem como objetivo reunir as principais entidades do setor de mineração.
A feira apresenta novidades relacionadas à indústria mineral, com exposições, minicursos, congressos e rodadas de negócio, em que são destacadas novas tecnologias, equipamentos e softwares. O evento representa uma importante oportunidade de networking, de encontro com novos fornecedores e de fortalecimento da cadeia produtiva local.
Para a empreendedora acreana Edna de Lima, representante da empresa Areiacre Comércio de Importação e Exportação, a experiência foi uma oportunidade valiosa para ter acesso a novos instrumentos e descobertas.
“Me surpreendi com as novidades, com a tecnologia que nós, da área da mineração, necessitamos e que muitas vezes não temos acesso às informações sobre as inovações e o que o mercado está nos oferecendo em relação à modernidade. Tem sido uma experiência muito boa”, comenta Edna.
De acordo com a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, a missão é uma oportunidade estratégica de fortalecimento do setor produtivo acreano. “Atuamos para fortalecer e ampliar oportunidades aos pequenos negócios do Acre em todos os segmentos. Participações como essa na Exposibram ajudam os empreendedores do nosso estado a abrir portas para novas parcerias, enxergar novas possibilidades e conhecer soluções inovadoras”, destaca.
Para conhecer mais sobre as ações do Sebrae, acesse sebrae.com.br/acre e acompanhe o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia promove II Ciclo Formativo com foco na alfabetização dos anos iniciais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 29, o II Ciclo Formativo, com o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental e promover a formação continuada dos professores da rede municipal.
O encontro faz parte das ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), desenvolvida em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação.
Com o tema “Situações Didáticas de Leitura e Escrita na Alfabetização – 1º e 2º Ano”, o ciclo formativo promoveu momentos de troca de experiências e reflexão sobre práticas pedagógicas voltadas à leitura e à escrita, reforçando o compromisso da gestão municipal com a aprendizagem e o sucesso escolar dos estudantes.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Eunice Maia, a formação continuada é um dos pilares para o avanço da educação pública no município.
“Investir na capacitação dos nossos professores é investir diretamente na qualidade do ensino e na garantia de que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa”, destacou a secretária.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a construção de uma escola pública inclusiva, participativa e de qualidade.
Acre
Gladson Cameli e Mailza Assis participam de sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do Progressistas
Governador Gladson Cameli, vice-governadora Mailza Assis e demais expoentes progressistas participaram de cerimônia proposta pelo vereador Bruno Moraes
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou na manhã desta quinta-feira (30) uma sessão soleneem comemoração aos 60 anos de fundação do Partido Progressistas (PP), legenda que tem tido atuação destacada na política acreana e nacional. A homenagem, proposta pelo vereador Bruno Moraes (PP), reuniu as principais lideranças do partido no estado.
Presentes ilustres na solenidade:
Governador Gladson Cameli (PP)
Vice-governadora Mailza Assis (PP)
Vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene
Secretário José Bestene
Ex-deputado Narciso Mendes e Célia Mendes
O evento marcou as seis décadas de trajetória do PP no cenário político brasileiro, destacando sua atuação no Acre onde se consolidou como uma das principais forças políticas estaduais. A sessão representou um momento de unificação das correntes progressistas e reafirmou a influência do partido na administração pública municipal, estadual e federal.
O governador Gladson Cameli utilizou as comemorações dos 60 anos do Progressistas para destacar o que chamou de “prova do sucesso” de sua administração: a harmonia entre os poderes. “Quando há estados que não se entendem entre o Poder Executivo municipal, estadual e federal, aqui no Acre é diferente. Passou a eleição, todo mundo desce do palanque e foca na gestão”, afirmou o governador durante o evento.
Cameli, que também preside o Progressistas, reforçou a defesa da democracia como “vitória conquistada por milhões de brasileiros” e enfatizou a importância da comunicação entre os poderes para melhorar a vida da população.
O estadista também ressaltou que a democracia deve ser constantemente preservada. “A democracia é uma vitória conquistada por milhões de brasileiros ao longo dos anos, e precisamos valorizá-la. Venho aqui não só como governador e presidente do Progressistas, mas como cidadão que defende a comunicação entre os poderes — para que juntos possamos melhorar a vida das pessoas”, disse.
Vice-governadora reforça compromisso com desenvolvimento do Acre durante celebração do partido; legenda tem incentivado participação feminina em espaços de decisão**
A vice-governadora Mailza Assis enfatizou o caráter histórico dos 60 anos do Progressistas no Acre durante celebração da legenda, destacando o compromisso do partido com o desenvolvimento do estado. “É um momento histórico: 60 anos de um partido comprometido com o Acre, com forte presença na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na bancada federal e no governo”, afirmou Mailza.
A vice-governadora também ressaltou o trabalho do partido na ampliação da participação feminina na política. “O Progressistas tem sido um grande incentivador da mulher na política, com políticas públicas voltadas para o crescimento e a representatividade feminina. Hoje temos vereadoras e deputadas atuantes, e seguimos propondo candidaturas e incentivando a presença da mulher nos espaços de decisão”, declarou Mailza, reforçando o compromisso de continuar trabalhando alinhada com todos os municípios para avançar nos projetos de desenvolvimento do estado.
Acre
Governador acompanha voo inaugural do drone Harpia, e Acre se torna pioneiro na inovação do patrulhamento de fronteiras
O Acre deu mais um passo à frente na inovação tecnológica ao se tornar o primeiro estado brasileiro a operar o drone Harpia, veículo aéreo não tripulado (Vant) voltado ao reforço do monitoramento de fronteiras. Com investimento superior a R$ 6,7 milhões, o equipamento realizou seu voo inaugural nesta quinta-feira, 30, em cerimônia acompanhada pelo governador Gladson Camelí e autoridades.
O Vant Harpia foi entregue no Acre em maio deste ano e integra o projeto aprovado pelo convênio nº 966019/2024, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. O investimento total é de mais de R$ 6,7 milhões, com contrapartida estadual de R$ 7 mil. A iniciativa conta com o apoio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, e aguarda liberação financeira pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Ele será utilizado em operações de monitoramento de áreas sensíveis e ações estratégicas de inteligência. Com capacidade de operar 24 horas por dia, o Vant pode atingir altitudes de até 5 mil metros, tornando-se inaudível e invisível acima de 750 metros. O sistema inclui aeronave de asa fixa, câmeras de alta precisão, estações de controle de solo e sistema de lançamento, com autonomia de voo de até 200 km.
Avanço significativo
O projeto também prevê o treinamento especializado de pilotos e técnicos em São José dos Campos (SP) garantindo a qualificação da equipe responsável pela operação e manutenção do equipamento. Neste primeiro momento, os quatro operadores são policiais penais.
“O primeiro voo do Harpia representa um avanço significativo na integração entre ciência, inovação e segurança pública. É mais uma demonstração de que o Acre está no caminho certo, investindo em tecnologia e capacitação para proteger melhor sua população”, concluiu.
Ele destacou o papel da tecnologia como aliada estratégica na segurança pública do Acre e agradeceu o apoio da bancada federal, em especial do deputado federal Coronel Ulysses, reconhecendo o empenho da equipe de governo para viabilizar a chegada do primeiro veículo aéreo não tripulado ao estado.
“Hoje estamos realizando o voo inaugural do primeiro drone Harpia aqui no Acre, com o apoio da nossa bancada federal e da equipe de governo que trabalhou muito para tornar isso possível”, afirmou.
Camelí ressaltou que o equipamento é o primeiro de outros que estão por vir e que sua utilização representa um avanço significativo na prevenção e proteção das fronteiras. “A tecnologia reforça a nossa segurança pública. Prevenir é salvar vidas, e esse é o nosso grande objetivo: dar condições de trabalho para que esses guerreiros, homens e mulheres, possam exercer suas funções com mais qualidade e eficiência.”
O governador também lembrou que o Acre está localizado em uma região com mais de 2,2 mil quilômetros de fronteira, o que exige soluções modernas e eficazes. “Nada mais justo que contar com veículos não tripulados e tecnologia de ponta para nos ajudar na proteção das nossas fronteiras”, concluiu.
Marco na modernização
O secretário de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, destacou a importância do primeiro voo operacional do drone Harpia em território acreano, classificando o equipamento como um marco na modernização da segurança pública do estado.
“Este é o primeiro voo operacional aqui em terras acreanas. É um equipamento que vai ajudar, e muito, todas as áreas da Segurança Pública”, afirmou. Segundo ele, o drone será utilizado desde o monitoramento ambiental, como focos de incêndio e desmatamento, até ações de prevenção e vigilância nos presídios.
Gaia explicou que o drone Harpia é equipado com câmeras termais, capazes de captar imagens em locais de difícil acesso. “Com essa tecnologia, conseguimos enxergar onde ninguém imagina que estamos observando. É uma ferramenta essencial para monitorar os mais de dois mil quilômetros de fronteira que temos com o Peru e a Bolívia.”
O secretário ressaltou que o Acre é o primeiro estado brasileiro a adquirir esse tipo de tecnologia. “Esse investimento é o que faz a diferença para que possamos operacionalizar nossas ações com mais eficiência”, disse, destacando o olhar atento do governador Gladson Camelí para a área da Segurança Pública.
Questionado sobre a expansão do uso dos drones, Gaia confirmou que o estado deve receber futuramente outro drone como esse. “Serão dois drones: um vai cobrir a região de Rio Branco, com base no Ciopaer, e o outro ficará na base do Ciopaer no Juruá. Com isso, teremos cobertura aérea total em todos os quilômetros quadrados do estado do Acre.”
