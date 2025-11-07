Sebrae leva comissão acreana a evento de inovação do país

Iniciativa reforça atuação do Ecossistema de Inovação do Acre

O Ecossistema de Inovação do Acre marcou presença no 4º ELI Summit, um dos principais encontros de inovação do país. Reunindo líderes, empreendedores, pesquisadores e gestores públicos, o evento aconteceu de 4 a 6 de novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

A caravana acreana contou com 12 participantes, representando oito instituições dos setores empresarial, universitário e governamental, reforçando a importância desses atores na construção de soluções inovadoras para os desafios locais.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, participar desse evento junto aos parceiros é um marco para o Ecossistema de Inovação acreano. “Participar do ELI Summit em Natal foi uma experiência incrível, onde pudemos trocar conhecimentos e experiências com líderes e empreendedores inovadores. As discussões sobre desenvolvimento territorial e capacitação dos ecossistemas locais de inovação foram fundamentais para entendermos como fortalecer nossas ações. Foi uma oportunidade de aprendizado e conexão com soluções inovadoras que dialogam diretamente com as necessidades do nosso estado”, disse.

A atuação do Sebrae como catalisador e articulador para a participação nesse evento fortalece parcerias estratégicas e impulsiona a transformação dos territórios, reafirmando o compromisso da instituição com o protagonismo dos empreendedores acreanos e com a inovação como caminho para a competitividade.

Durante o evento, os participantes puderam trocar experiências com representantes de outros estados e países, abrindo possibilidades para projetos colaborativos, além de atrair investimentos e desenvolver soluções alinhadas às vocações da Amazônia.

Para saber mais sobre as ações do Sebrae, acesse sebrae.com.br/acre e acompanhe o perfil oficial no Instagram @sebraenoacre.

