Sebrae leva atendimento para Empreendedores de Acrelândia

Nesta sexta-feira, 14, uma comitiva de secretários de Brasiléia, na companhia de dois vereadores visitou ou o Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, onde está sediada a Fundação Elias Mansour (FEM), para discutir parcerias culturais para o município.

Em recente encontro com o prefeito Carlinhos do Pelado, ocasião em que se inaugurava a Rádio Aldeia de Brasiléia, o governador Gladson Cameli pediu para que as atividades do governo do estado e da prefeitura pudessem acontecer de forma unificada, fortalecendo as ações das duas esferas de poder.

A comitiva brasileense foi recebida pelo presidente da Fundação Elias Mansour – Minoru Kinpara, Sérgio Siqueira – Diretor de Eventos e Júnior Chaves – assessor técnico.

A Secretária Arlete Amaral apresentou uma planilha de eventos a serem realizados pela prefeitura de Brasiléia, através da secretaria de cultura, esportes e turismo, que carecem de apoio irrestrito do governo do estado, que dispõe de ações culturais nos mesmos moldes para os municípios.

A FEM já trabalha a primeira ação em Brasiléia com apoio da prefeitura, que é o Festival Estadual da Canção, a ser realizada no final do mês de abril, destinada a estudantes e comunidade gospel.

O encontro também abordou estratégias para valorizar a cultura local, ampliar o acesso da população a eventos culturais e preservar a identidade regional. Foram discutidas parcerias para fortalecer projetos culturais, integrar práticas sustentáveis e proteger o patrimônio histórico do município.

Minoru Kinpara disse que era uma alegria poder receber uma equipe tão empolgada em fazer cultura e que se faz necessário casar as atividades nos municípios para que cheguem mais forte onde mais se necessita. Ele destacou a importância da colaboração entre estado e município para impulsionar a cultura.

Participaram do encontro a Secretária de Cultura, Arlete Amaral; a Secretária de Meio Ambiente, Liane Chaves; o Secretário de Comunicação, Chiquinho Chaves; o Coordenador da Defesa Civil, Capitão Sandro; além dos vereadores Lucélia Borges e Careca Gadelha.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários