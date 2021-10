Sebrae lança projeto para incentivar projetos de pequenas empresas no Alto Acre

Serão investidos mais de R$ 2 milhões em bolsas nesse projeto direto aos 30 empreendedores inscritos, primeira vez no Acre.

Pela primeira vez no estado do Acre, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, estará investindo em projetos que incentivam a inovação e crescimento em diversas áreas na região Amazônica.

Criado pelo Sebrae, o programa Inova Amazônia visa gerar mais empregos e renda na região amazônica através de produtos e serviços sustentáveis. Com objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico e sustentável dos nove estados da Amazônia Legal e movimentar novos negócios inovadores a partir da biodiversidade.

As inscrições podem ser realizadas até 2 de novembro de 2021, no site oficial do Inova Amazônia através do formulário eletrônico. A chamada para o programa selecionará propostas de inovação de novas tecnologias alcançando os setores relacionados à bioeconomia na região amazônica para receberem capacitação e bolsa de estímulo à inovação.

As soluções aplicadas serão nas áreas de alimentos, agricultura, aquicultura e pesca, bebidas, biocombustíveis, bioenergia, bioplásticos e embalagens, casa e construção, ecodesign, ecoturismo, farmoquímico e farmacêutico, fitoterápicos e nutracêuticos, florestas, cosméticos, indústria têxtil e moda, química e novos materiais, tecnologia da informação e logística aplicadas aos segmentos de bioeconomia.

Em Brasiléia, os interessados deverão procurar o escritório do Sebrae localizado na Avenida Rui Lino, nº 452, onde poderão tirar dúvidas e realizar sua inscrição.

Fases

Pré-aceleração: capacitação on-line

Aceleração: capacitação presencial e bolsa de Estímulo à Inovação de apoio ao empreendedorismo.

Internacionalização: capacitação com foco na expansão do negócio para acessar mercados internacionais.

Mais informações

Edital Acre e Rondônia

Dúvidas e esclarecimentos: [email protected]

Informação Simplificada do Inova Amazonia

Realese Inova Amazonia – Sebrae no Acre – Divulgação