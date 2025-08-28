Sebrae irá selecionar empresas para participarem da Expoalimentaria, no Peru

Inscrições estão abertas até 2 de setembro no site da instituição

O Sebrae no Acre irá selecionar até 18 empresários para participarem da Expoalimentaria 2025, em Lima, no Peru. Os interessados em participar da missão empresarial devem consultar o edital e realizar inscrição até 2 de setembro no portal: sebrae.com.br/acre.

De acordo com o edital, podem se inscrever Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e produtores rurais com CNPJ ou outros registros oficiais.

Os participantes contarão com subsídio de 70% oferecido pelo Sebrae, além de consultorias especializadas, encontros de negócios, orientações técnicas, aproximação comercial entre os empreendedores do Acre e potenciais compradores.

Com esta missão empresarial, o Sebrae busca promover a internacionalização das empresas acreanas, possibilitando expansão de mercados, prospecção de novos canais de distribuição, estabelecimento de parcerias estratégicas e fortalecimento da competitividade dos produtos regionais no mercado latino-americano.

Considerada a maior feira da América do Sul nos segmentos de alimentos e bebidas, a Expoalimentaria acontecerá de 23 a 27 de setembro, reunindo operadores internacionais destes setores.

Para mais informações, entre em contato no telefone (68) 3216-2151.

