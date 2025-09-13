fbpx
Sebrae fortalece empreendedorismo no Festival do Coco em Mâncio Lima

53 minutos atrás

Evento acontece de 12 e 14 de setembro com participação de mais de 100 expositores

O município de Mâncio Lima recebe, entre os dias 12 e 14 de setembro, a 5ª edição do Festival do Coco, realizado no Complexo Esportivo Totão. O evento celebra a principal cadeia produtiva do município. A iniciativa conta com a correalização do Sebrae, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento do empreendedorismo e o apoio aos pequenos negócios.

Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações culturais, exposição e comercialização de produtos regionais, comidas típicas, bebidas, artesanato e derivados do coco. A estrutura do festival reúne mais de 100 expositores, entre empreendedores locais de diferentes setores, com cerca de 30 tendas, 150 bancas, trailers e áreas de alimentação e lazer.

Durante o evento, o Sebrae oferecerá atendimentos, orientações empresariais e jogos interativos, incentivando a formalização, a inovação e a melhoria da gestão dos pequenos negócios.

Para Laiz Mappes, Gerente do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá/Envira, o festival é um espaço estratégico para conectar tradição, economia e empreendedorismo: “O Sebrae tem a missão de apoiar os pequenos negócios e fortalecer as cadeias produtivas que são fundamentais para o desenvolvimento regional. O Festival do Coco é uma oportunidade para valorizar os produtores locais, incentivar a inovação e gerar renda para centenas de famílias do Juruá”, declarou a gestora.

O Festival do Coco é uma realização da Prefeitura de Mâncio Lima, Governo do Estado do Acre, Sebrae e Associação Comercial de Mâncio Lima (ACEML).

Presidente da Aleac participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima

28 minutos atrás

13 de setembro de 2025

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.

Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.

 

Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.

A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.

A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.

Confira mais fotos:

Rio Acre registra 1,98m neste sábado em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil

32 minutos atrás

13 de setembro de 2025

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste sábado, 13, o boletim diário sobre o monitoramento do Rio Acre. Às 5h13, o manancial marcou 1,98 metros, apresentando leve elevação em relação ao dia anterior.

De acordo com os dados repassados pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, nas últimas 24 horas foram registrados 10 milímetros de chuva na capital acreana. Apesar do aumento, o nível do rio segue muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros.

Prefeito Jerry Correia anuncia data da escolha da Rainha da Expofronteira 2025

39 minutos atrás

13 de setembro de 2025

O prefeito Jerry Correia anunciou a data oficial da escolha da Rainha da Expofronteira 2025. O evento acontecerá no próximo dia 26 de setembro, às 20h, na Praça Central SD. Marinho.

O tradicional concurso promete agitar a cidade com o desfile das candidatas, que vão disputar a faixa e a coroa de Rainha do Rodeio, símbolo de beleza, simpatia e representatividade da festa. Além do concurso, a noite contará com um animado show de Cristiano Paulo e Daniel, garantindo música e muita diversão para o público.

A escolha da Rainha da Expofronteira marca o início das grandes atrações do evento, que neste ano traz ainda mais novidades para valorizar a cultura, o agronegócio e o entretenimento em Assis Brasil. “Estamos preparando uma Expofronteira histórica, que vai ficar marcada na memória da nossa população e também dos visitantes”, destacou o prefeito Jerry Correia.

