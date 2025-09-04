Sebrae fortalece empreendedorismo e negócios na ExpoXapuri 2025

Feira será realizada de 4 a 7 de setembro no município, reunindo agro, cultura e turismo

ExpoXapuri 2025 será realizada de 4 a 7 de setembro no Polo Industrial de Xapuri, com foco em agro, cultura e turismo. O evento é promovido pela Prefeitura de Xapuri, em parceria com o Sebrae no Acre e Governo do Estado, com o objetivo de impulsionar a economia local e valorizar as tradições da cidade.

Segundo Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae no Acre: “Um evento como a ExpoXapuri traz movimentação econômica, turística, e o Sebrae, como apoiador das micro e pequenas empresas, está junto nesse processo, fortalecendo o empreendedorismo e o ecossistema de negócios do município, oferecendo serviços que vão além da capacitação: orientação empresarial, financeira e acesso ao crédito.”

O Sebrae terá uma estrutura especial com o programa Move+ Vendas, atendimentos em turismo, bioeconomia e inovação, além de painéis interativos, jogos, apresentações do programa Plural e a unidade de Atendimento Móvel.

O prefeito Maxsuel Maia destacou: “A nossa ExpoXapuri, é uma feira de negócios, uma feira do agro e de entretenimento, realizada graças à parceria entre a Prefeitura de Xapuri, o Sebrae e o Governo do Estado. A feira vai acontecer de 4 a 7 de setembro e as expectativas são as melhores possíveis.”

A expectativa é reunir milhares de visitantes e consolidar a feira como vitrine do potencial produtivo e cultural de Xapuri, promovendo inclusão social e novos negócios.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários