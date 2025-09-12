Sebrae firma parceria com Governo e Aleac para apoiar desenvolvimento dos municípios do Acre

Instituições assinaram convênio de adesão ao programa Cidade Empreendedora

Os 22 municípios do Acre receberão ações que visam fortalecer a gestão pública municipal e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável, por meio do programa Cidade Empreendedora. A iniciativa é uma parceria estratégica firmada, nesta quinta-feira (11), entre Sebrae, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), e Assembleia Legislativa (Aleac).

As ações serão realizadas de forma integrada, para promover a transformação territorial, buscando tornar os municípios ambientes mais favoráveis ao empreendedorismo, à geração de renda e à melhoria da qualidade de vida.

“Essa é uma ação que ficará na história de todos os acreanos. Com a união, nós vamos mostrar a nossa força e capacitar todos aqueles que amam esse nosso estado, juntos somos mais fortes”, declarou o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.

O convênio prevê um investimento de R$ 5,5 milhões, onde o Sebrae custeará R$ 3,7 milhões, e o restante será subsidiado pelo Governo e Aleac. A partir deste investimento espera-se tornar as gestões municipais mais eficientes e transparentes, para maior captação de recursos federais.

“Com essa parceria, vamos levar conhecimento técnico, inovação e soluções concretas para fortalecer os municípios, fomentar o empreendedorismo e melhorar a vida das pessoas. O Sebrae acredita no poder da transformação local e está comprometido em construir um estado mais eficiente, inclusivo e com mais oportunidades para todos”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.

Ao todo, serão executadas 18 mil horas de atividades, incluindo consultorias técnicas, capacitações e workshops voltados à administração municipal, criação de metodologias para elaboração de planos diretores, fomento à inclusão produtiva e incentivo ao empreendedorismo local.

O presidente da ALEAC, Nicolau Junior, destacou a satisfação em unir esforços em prol da população acreana. “Acreditamos muito nesse trabalho conjunto, que tem tudo para transformar a realidade dos municípios. Esse projeto vai melhorar a burocracia, dar mais suporte às prefeituras e gerar oportunidades, principalmente para quem mais precisa. No final, teremos um Acre mais preparado, com mais emprego, mais desenvolvimento e com o fortalecimento das pequenas empresas”, declarou.

A implementação do programa Cidade Empreendedora acontecerá ainda em setembro, e reforça o compromisso das instituições envolvidas com a construção de municípios mais inovadores, participativos e alinhados às necessidades dos cidadãos acreanos. Para conhecer o programa, acesse: https://sebrae.com.br/ cidadeempreendedora

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários