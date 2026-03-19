Acre
Sebrae e parceiros lançam projeto “Cultura na Praça”
Primeira edição do evento acontece no domingo, 22 de março, no coreto da Praça Povos da Floresta
O projeto “Cultura na Praça” foi lançado nesta quinta-feira (19), a partir de uma parceria entre Sebrae, Governo do Estado, Ministério da Cultura, Prefeitura de Rio Branco, Assembleia Legislativa, Rede Acreana de Cultura e Sesc Acre.
A iniciativa prevê apresentações culturais quinzenais no coreto da Praça Povos da Floresta, em Rio Branco, a partir do dia 22 de março, reunindo artistas e promovendo o acesso da população à cultura.
“Cultura na Praça é uma iniciativa que além de valorizar os talentos locais, fortalece a economia criativa e amplia o acesso da população à cultura. Tudo isso está alinhado com o objetivo do Sebrae, que é gerar oportunidades e desenvolver o empreendedorismo no Acre”, afirmou o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Cel. Ezequiel Bino, disse: “Esse é um trabalho valioso que devolve aquele espaço de volta à população, como deve ser. Não se trata só de promover um evento, trata-se de trazer o pertencimento de novo e isso é o mais importante”.
Representando o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, o secretário Marcelo Messias destacou o tour guiado pelas praças como parte integrante dessa parceria. “Esse projeto é um city tour guiado, a pé, em que os guias farão visitação e contarão a história dos monumentos. Essa iniciativa é não só para quem vem de outros estados, mas também para os acreanos conhecerem um pouco mais da nossa própria cultura”, disse.
O lançamento contou com apresentações culturais da Liga de Capoeira do Vale do Acre, da Liga Acreana de Capoeira, de artistas do grupo de cultura popular Jabuti Bumbá, do rapper Kaemizê e da cantora Duda Modesto.
Durante o encontro também foi lançado o Cadastro Cultural do Sebrae, voltado ao mapeamento da economia criativa e à formação de um banco de artistas e fazedores de cultura do Acre. Interessados devem preencher o formulário no link:https://bit.ly/
Confira a programação da primeira edição do “Cultura na Praça”:
16h – Acreane-se: Tour guiado pelas praças
17h – Cortejo das Artes – Maracatu Pé Rachado / Afoxé Omo Àláde/ Vivarte / Jabuti Bumbá
17h30 – Palhaço Microbinho e sua trupe
18h – Recreação infantil
18h30 – Liga de Capoeira
19h – Sandra Mello
20h – Poesia com Central de Slam
20h30 – Duda Modesto
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Governo lança Programa Integra Acre em Santa Rosa e Marechal Thaumaturgo e garante acesso a passagens aéreas com subsídio de 50%
O governo do Estado do Acre formalizou nesta quinta-feira, 19, a assinatura do termo de adesão ao Programa Integra Acre nos municípios de Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, iniciativa que busca reduzir o isolamento de regiões de difícil acesso e ampliar o alcance de políticas públicas.
Instituído pela Lei nº 4.738/2025, o programa integra a política estadual de assistência social e é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), pasta que tem a vice-governadora Mailza Assis como titular.
A proposta visa facilitar o deslocamento de moradores por meio do subsídio de 50% no valor de passagens aéreas, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
“Para nós que moramos aqui em Marechal Thaumaturgo, onde o acesso a Cruzeiro do Sul – município mais próximo -, é feito de barco, é uma grande conquista poder viajar de avião para Rio Branco com passagens mais baratas”, disse a agricultora Maria Elizete da Costa que ao relatar que já precisou se deslocar de avião, há dois anos, para tratamento de saúde na capital acreana.
Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo estão entre os municípios contemplados, ao lado de Jordão e Porto Walter, localizados em regiões com grandes desafios logísticos e altos custos de transporte, o que dificulta o acesso da população a serviços como saúde, educação e assistência social.
Com investimento total de R$ 1,2 milhão, sendo até R$ 300 mil destinados a cada município, o programa pretende reduzir barreiras geográficas e financeiras, garantindo o direito de ir e vir e fortalecendo a integração regional.
“O objetivo do programa é promover inclusão social, cidadania e melhores condições de vida para populações que moram em municípios de difícil acesso. é importante destacar que para ser beneficiado, o cidadão precisa atender aos requisitos da lei, como estar em situação de vulnerabilidade e inscrito no CadÚnico”, destacou o assessor técnico da SEASDH, André Crespo.
Presente no ato realizado no Ginásio Raimundo Bezerra, o vice-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Edésio dos Santos, disse que a parceria entre governo e a prefeitura tem levado muitos benefícios à população.
“Quando o governo e a prefeitura se unem, muitas barreiras são superadas, inclusive a do isolamento geográfico, já que programas como esse garantem acesso da população a serviços essenciais”, enfatizou.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Trans Acreana ajusta horários para evitar aumento de tarifas e diz que mudanças foram necessárias
A empresa de Transportes Rodoviários Trans Acreana anunciou mudanças na grade de horários das linhas que atendem os municípios de Bujari e Quinari, e explicou que a medida foi tomada para manter o funcionamento do serviço sem repassar ao usuário um aumento superior a 20% no valor das tarifas. Segundo a empresa, o setor vive um momento delicado, com forte alta no preço dos combustíveis e queda no número de passageiros pagantes, fatores que pressionaram os custos operacionais de forma significativa.
Para evitar que o impacto fosse sentido diretamente no bolso da população, a Trans Acreana optou por readequar a operação e reorganizar os horários. A direção da empresa afirma que preservou todos os horários de pico para atender ao maior volume de passageiros nos momentos de maior demanda. Ainda assim, reconhece que alguns usuários foram afetados pelas mudanças, entre eles estudantes da Universidade Federal do Acre (UFAC), que estudam no período noturno.
A empresa reforça que segue avaliando continuamente a demanda e que está aberta a ajustes futuros, caso haja viabilidade operacional. Em nota, destacou o compromisso com a melhoria do serviço e afirmou que está à disposição para dialogar com a comunidade, lideranças locais e órgãos competentes. O objetivo, segundo a Trans Acreana, é buscar soluções que equilibrem os desafios econômicos do setor com a necessidade de mobilidade da população.
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SINTEAC mobiliza profissionais da educação para ato em frente ao Palácio Rio Branco
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, e o diretor dos aposentados do sindicato, Oscar Zumaeta, realizaram nesta quinta-feira,19, visitas a escolas da rede estadual com o objetivo de mobilizar os profissionais da educação para um ato público marcado para o dia 1º de abril.
A mobilização está prevista para ocorrer às 8h, em frente ao Palácio Rio Branco, e deve reunir trabalhadores da educação em defesa da valorização profissional e melhorias nas condições de trabalho.
De acordo com o sindicato, a categoria enfrenta perdas salariais que variam entre R$ 500 e R$ 2.610 mensais, há três anos.
Segundo Rosana Nascimento, o movimento busca chamar a atenção das autoridades para a necessidade de investimentos na educação pública e valorização dos profissionais.
“A educação precisa de respeito, investimento e compromisso real. É hora de fortalecer essa luta. Participe, mobilize e faça parte dessa transformação. Juntos somos mais fortes”, destacou a presidente.
O ato integra uma série de mobilizações organizadas pelo Sinteac em defesa da categoria e na busca por melhorias salarial e condições de trabalho.
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