Sebrae e parceiros lançam projeto “Cultura na Praça”

Primeira edição do evento acontece no domingo, 22 de março, no coreto da Praça Povos da Floresta

O projeto “Cultura na Praça” foi lançado nesta quinta-feira (19), a partir de uma parceria entre Sebrae, Governo do Estado, Ministério da Cultura, Prefeitura de Rio Branco, Assembleia Legislativa, Rede Acreana de Cultura e Sesc Acre.

A iniciativa prevê apresentações culturais quinzenais no coreto da Praça Povos da Floresta, em Rio Branco, a partir do dia 22 de março, reunindo artistas e promovendo o acesso da população à cultura.

“Cultura na Praça é uma iniciativa que além de valorizar os talentos locais, fortalece a economia criativa e amplia o acesso da população à cultura. Tudo isso está alinhado com o objetivo do Sebrae, que é gerar oportunidades e desenvolver o empreendedorismo no Acre”, afirmou o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Cel. Ezequiel Bino, disse: “Esse é um trabalho valioso que devolve aquele espaço de volta à população, como deve ser. Não se trata só de promover um evento, trata-se de trazer o pertencimento de novo e isso é o mais importante”.

Representando o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, o secretário Marcelo Messias destacou o tour guiado pelas praças como parte integrante dessa parceria. “Esse projeto é um city tour guiado, a pé, em que os guias farão visitação e contarão a história dos monumentos. Essa iniciativa é não só para quem vem de outros estados, mas também para os acreanos conhecerem um pouco mais da nossa própria cultura”, disse.

O lançamento contou com apresentações culturais da Liga de Capoeira do Vale do Acre, da Liga Acreana de Capoeira, de artistas do grupo de cultura popular Jabuti Bumbá, do rapper Kaemizê e da cantora Duda Modesto.

Durante o encontro também foi lançado o Cadastro Cultural do Sebrae, voltado ao mapeamento da economia criativa e à formação de um banco de artistas e fazedores de cultura do Acre. Interessados devem preencher o formulário no link:https://bit.ly/ CadastroCulturalAC

Confira a programação da primeira edição do “Cultura na Praça”:

16h – Acreane-se: Tour guiado pelas praças

17h – Cortejo das Artes – Maracatu Pé Rachado / Afoxé Omo Àláde/ Vivarte / Jabuti Bumbá

17h30 – Palhaço Microbinho e sua trupe

18h – Recreação infantil

18h30 – Liga de Capoeira

19h – Sandra Mello

20h – Poesia com Central de Slam

20h30 – Duda Modesto

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