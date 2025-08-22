Sebrae e Grupo Arasuper realizam programa de qualidade de fornecedores

Parte do programa “Conexões Corporativas”, evento fortalece empreendimentos locais

O Sebrae tem promovido resultados expressivos em faturamento e produtividade para empresas atendidas por iniciativas como o programa Conexões Corporativas. Nesse contexto, a instituição realizou, nesta sexta-feira (22), o 2º Encontro de Fornecedores do Grupo Arasuper, reforçando seu compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios.

O evento buscou aproximar grandes empresas e fornecedores locais, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento, à inovação e à competitividade. “A partir deste evento podemos estreitar nossas relações com o setor comercial, saber como nosso produto está chegando para o cliente e o que podemos melhorar em nossa forma de trabalhar e produzir”, afirmou Eudelon Pereira, fornecedor de mandioca pela empresa Casa da Pereira.

Segundo Maysa Bezerra, gestora do Conexões Corporativas no Acre, o programa abre espaço para parcerias estratégicas que trazem ganhos concretos para todos os envolvidos. “Essa ação evidencia a essência do programa, que é criar pontes estratégicas, gerar oportunidades concretas e impulsionar o crescimento conjunto. Ao aproximar o grupo de seus parceiros, fortalecemos a competitividade, estimulamos a inovação e abrimos caminhos para o desenvolvimento sustentável do setor”, disse.

O Grupo Arasuper, consolidado no mercado acreano, alcançou em 2023 a 63ª posição entre os maiores supermercados do país. O CEO Adem Araújo destacou a relevância do fortalecimento da produção local: “A nossa empresa sempre priorizou a produção local. Estamos empolgados desde o início do projeto, com a visão dos fornecedores de quererem desenvolver seus negócios, melhorarem seus produtos. E é isso que queremos, ter o máximo possível de produtos locais para fazer a economia girar e aumentar a geração de empregos.”

A parceria entre o Sebrae e o Arasuper fortalece toda a cadeia de valor. Grandes empresas ampliam sua competitividade, enquanto pequenos negócios ganham condições para crescer de forma sustentável. Essa sinergia fomenta a inovação, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico da região.

