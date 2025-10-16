Sebrae e Governo do Estado firmam parceria para fortalecimento da cadeia do cacau no Acre

A vice-governadora Mailza Assis visitou nesta quarta-feira, 15, as instalações da Granja Carijó, localizada na Vila Pia, na BR-317, em Senador Guiomard, onde conheceu de perto o funcionamento da fábrica de ração e os 12 aviários que compõem a estrutura local. A empresa é uma das maiores produtoras de ovos da Região Norte e referência em tecnologia, sustentabilidade e geração de empregos no Acre.

Durante a visita, Mailza destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico do estado e o estímulo à produção regional.

“Estamos aqui na Granja Carijó, da propriedade do senhor Luiz Helosman, da dona Ângela e do Diogo, que administram esse empreendimento tão importante para o nosso estado, na geração de emprego e no fomento à economia. É uma grande estrutura, e parabéns à família que teve essa visão de investir e hoje mantém a economia acreana gerando emprego e produzindo alimentos de qualidade”, afirmou.

Produção e expansão para o Peru

Fundada em 1981, em Cruzeiro do Sul, a Granja Carijó consolidou-se como uma das principais empresas do setor avícola do Acre. Com unidades em Cruzeiro e Senador Guiomard, a empresa produz, apenas na unidade de Senador Guiomard, cerca de 400 mil ovos por dia, abastecendo todo o estado, 70% do mercado de Rio Branco e 7% o de Porto Velho (RO). A empresa gera 170 empregos diretos e cerca de 900 indiretos. Cada galpão comporta 50 mil aves. “Se contar as recrias dá 600 mil aves, dá mais de uma galinha para cada habitante de Rio Branco”, afirma o veterinário e empresário Diogo Luiz Valente Figueiredo, filho do fundador.

Agora, a empresa se prepara para expandir para o mercado peruano, com estrutura e certificações prontas para exportação. “Já estamos com a parte brasileira pronta, aguardando apenas a liberação do lado peruano. A gente está trabalhando e esperando. Preparamos a planta, preparamos a indústria com suporte de crescimento. Todo o maquinário que a gente já comprou está dimensionado para uma possível exportação. Vamos aumentar o operacional, o que significa mais gente empregada”, explicou Diogo.

A expansão internacional da Granja Carijó vem ao encontro das ações do governo do Acre voltadas à integração econômica com o Peru. Ela destacou que a visita recente ao país andino reforça o potencial produtivo acreano e abre portas para novos mercados.

“Na nossa missão ao Peru, reforçamos a importância de aproximar o Acre das oportunidades comerciais e de investimento do lado peruano. Ver uma empresa acreana, como a Granja Carijó, se preparando para exportar ovos para aquele mercado mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou Mailza.

Tecnologia

A unidade possui a própria fábrica de ração, com silos e misturadores. Parte da aquisição do milho vem da produção local. Durante a visita, Mailza conheceu a fábrica de ração que passa por processo de automatização completa. A linha de produção é composta por seis tipos de rações que acompanham todas as fases de crescimento das aves.

“Mais um ano e nós conseguimos automatizar com a segurança dos processos. Hoje a gente trabalha com seis tipos de ração para as aves e consegue operar tudo de forma semiautomática. Ela faz a ração sozinha. Tem a ração pré-inicial, inicial, crescimento, maturidade, aí vem pré-postura, postura 1, postura 2, postura 3”, destacou Diogo.

História e legado

O fundador da Granja Carijó, Luiz Helosman de Figueiredo, é dentista e ex-prefeito de Mâncio Lima. Paraibano, chegou ao Acre em 1977 e decidiu empreender no setor avícola após observar o potencial produtivo do Vale do Juruá.

Seu pioneirismo foi decisivo para o fortalecimento da avicultura no interior do estado, hoje autossuficiente na produção de ovos e referência em qualidade e inovação.

Com 44 anos de atuação, a Granja Carijó é símbolo do empreendedorismo acreano, da força do setor produtivo e da confiança de quem acredita que é possível transformar a economia local com trabalho, tecnologia e parcerias sólidas.

