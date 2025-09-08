Flash
Sebrae é destaque na ExpoXapuri com ações voltadas ao empreendedor local
Foragido é preso em São Paulo após investigação do MPAC
Um dos criminosos mais procurados com origem no Acre foi preso neste sábado (6) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Trata-se de Mário Jorge da Silva, conhecido como “Brasiléia” ou “Negão”, apontado como ex-líder da facção Bonde dos 13 e integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A prisão foi realizada após um trabalho conjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MPAC) e do Gaeco de São Paulo, com apoio da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar paulista.
Segundo as investigações, Mário Jorge usava documentos falsos em nome de Diego Santos Sousa e foi localizado em via pública após monitoramento. Ele tinha mandado de prisão por homicídio e já acumula condenações definitivas registradas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).
As primeiras informações sobre o paradeiro do foragido foram levantadas pela Assessoria de Inteligência do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP do Acre, que repassou os dados ao Gaeco. A partir daí, as diligências foram articuladas com as forças de segurança em São Paulo.
De acordo com o coordenador do Gaeco no Acre, promotor de Justiça Bernardo Albano, a prisão demonstra a importância da cooperação entre Ministérios Públicos estaduais e forças policiais especializadas no combate às facções criminosas.
“A prisão foi resultado da cooperação entre Ministérios Públicos Estaduais e forças policiais especializadas, estratégia que tem possibilitado avanços no enfrentamento às facções criminosas”, ressaltou.
Segundo o MP, o canal Investigador Cidadão, que recebe denúncias anônimas pelo WhatsApp (68) 99223-1111, tem contribuído para que informações cheguem de forma rápida e segura às autoridades, ajudando a população a participar do enfrentamento ao crime organizado.
Com informações do MPAC
VIPS FF retorna em grande estilo e conquista título na Arena Gamer da EXPOXAPURI
A equipe VIPS FF está de volta — e voltou com tudo! Após um período de pausa nas competições, o time marcou seu retorno de forma triunfante ao conquistar o título da Arena Gamer na EXPOXAPURI 2025. O torneio, que reuniu jovens talentos de Xapuri e municípios vizinhos, foi organizado pela Six EIGHT em parceria com a SEICT e a Prefeitura de Xapuri.
Representando Epitaciolândia, a VIPS FF alcançou pela terceira vez consecutiva a vitória em um torneio presencial na cidade de Xapuri, consolidando-se como uma das grandes potências do cenário competitivo regional.
A equipe, formada por Yan Braga, Thayllon Sales, Vitor Hugo e Fabrício Luiz, teve uma campanha impecável. No classificatório, garantiu dois “booyahs” em duas salas, chegando à final com moral elevada. O que se viu a seguir foi um verdadeiro espetáculo de estratégia e habilidade: três booyahs consecutivos, totalizando 102 pontos, um feito inédito na história da competição.
O sucesso da VIPS FF também se deve à coordenação de Ricardo Maffi, que desempenhou papel fundamental na reorganização da equipe e no seu retorno aos holofotes.
“Estamos apenas começando. Esse é um novo capítulo para a VIPS FF e para o cenário acreano como um todo”, destacou Maffi.
A conquista contou ainda com o apoio institucional da Prefeitura de Epitaciolândia, através do prefeito Sérgio Lopes e do vice-prefeito Sérgio Mesquita, que têm investido em iniciativas voltadas à juventude e ao fortalecimento do esporte digital na região.
Com essa vitória histórica, a VIPS FF reforça sua posição de destaque e inspira novos talentos a acreditarem no potencial do cenário gamer acreano.
Governador Gladson Camelí exalta soberania nacional em desfile cívico: ‘Sempre defender nossa democracia’
O desfile cívico realizado neste domingo, 7 de setembro, atraiu uma multidão à Rua Benjamin Constant, em Rio Branco. As arquibancadas montadas ao longo da via ficaram completamente lotadas, enquanto centenas de pessoas se reuniram para prestigiar a solenidade em homenagem à Independência do Brasil. Sob o comando do governador Gladson Camelí, a cerimônia celebrou a trajetória histórica do país e reafirmou os valores da democracia e da soberania nacional.
“Quero deixar uma mensagem que carrego comigo todos os anos: a esperança renovada de que continuaremos protegendo nossa soberania e fortalecendo nossa democracia, conquistas que representam uma vitória histórica para todos os brasileiros. Tenho muito orgulho de ser governador do Acre, um estado profundamente patriota e comprometido com os valores da nossa nação.”
Em seu pronunciamento durante as celebrações do 7 de Setembro, o governador Gladson Camelí ressaltou que sua gestão tem se dedicado à construção de pontes, tanto físicas quanto sociais, como forma de aproximar comunidades e reduzir desigualdades no estado. Para ele, esse compromisso representa um dos pilares essenciais da democracia.
“Independência é permitir que cada cidadão tenha condições reais de crescer com dignidade, sem depender de esmolas. E o primeiro passo para isso é o emprego. Na nossa gestão, 4.451 pessoas foram contratadas por meio de concurso público para servir à população do Acre. Além disso, quase 54 mil trabalhadores ingressaram na iniciativa privada, impulsionados por um governo que acredita no fortalecimento das empresas e no desenvolvimento da nossa economia”, afirmou o governador.
Camelí encerrou seu discurso destacando os avanços conquistados pelo Acre nos últimos anos, com a entrega de grandes obras, a recuperação da sensação de segurança e o fortalecimento do equilíbrio fiscal. Para ele, o 7 de Setembro representa mais do que uma celebração histórica, é também um marco de esperança e progresso para um estado que segue em constante crescimento.
“Independência é ter a coragem de reconhecer: não fizemos tudo, não resolvemos todos os problemas, mas fizemos o máximo. Subimos posições nos rankings nacionais de segurança, inovação, capital humano e responsabilidade fiscal. Hoje, o Acre é o terceiro estado com a maior taxa de crescimento do país. Tenho muito orgulho de, como governador, fazer parte dessa trajetória de transformação e futuro”, afirmou.
Pela primeira vez, o tradicional desfile cívico-militar foi realizado na Rua Benjamin Constant, com início em frente à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e encerramento diante da Rádio Difusora Acreana. Ao longo do trajeto, o público acompanhou apresentações das forças armadas, entidades religiosas e filantrópicas, instituições sociais e colégios militares, que abrilhantaram o evento com demonstrações de civismo, cultura e compromisso com a comunidade.
Reflexão sobre a democracia
A vice-governadora Mailza Assis ressaltou que o 7 de Setembro é uma oportunidade não apenas para celebrar a independência do Brasil, mas também para refletir sobre o papel da democracia na garantia dos direitos da população. Segundo ela, o evento representa um momento de união e valorização dos princípios que sustentam a cidadania.
“Essa é uma data de grande significado e um evento muito aguardado pela nossa população. Toda a equipe se dedicou com carinho para tornar esse momento especial, acolher as famílias e prestigiar um desfile que sempre emociona. A democracia é isso, oferecer liberdade com responsabilidade, garantindo direitos e
A comandante da Polícia Militar, coronel Marta Renata, destacou que o desfile-cívico deste ano teve um significado especial, já que no ano anterior não foi possível realizá-lo devido às condições climáticas. Ela afirmou que o evento representa um momento de patriotismo e civismo, reunindo a população para prestigiar as forças armadas, instituições de ensino e demais entidades envolvidas. Segundo a coronel, todos os envolvidos estão de parabéns, especialmente o Estado, pela organização do evento.
“A mensagem da Polícia Militar é clara: valorizar a nossa pátria, os nossos valores, os nossos costumes, e não deixar que nada disso se perca. É também uma oportunidade de prestação de serviço à comunidade, que pode conhecer não apenas os serviços da segurança pública, mas também de outras instituições. É um momento em que a sociedade pode enxergar o Estado sob uma nova perspectiva”, frisou.
População mobilizada
A população respondeu ao chamado e lotou as arquibancadas montadas ao longo do percurso, além de ocupar as ruas do Centro da capital para acompanhar de perto o desfile cívico-militar. Para muitos, o evento representa mais do que um ato de civismo, é também um momento de encontro, celebração e fortalecimento dos laços entre amigos e famílias.
Luzinete da Silva, que há quase duas décadas não assistia ao desfile, fez questão de prestigiar a filha, que participou pela primeira vez como aluna do Colégio Militar Tiradentes. “Sempre foi o sonho dela estudar nesse colégio, e este ano ela me convenceu a vir assistir. É um momento muito especial de patriotismo, ainda mais nessa nova fase que estamos vivendo”, contou emocionada.
Carolina Almeida, com as filhas nos braços, aguardava ansiosa pela passagem das tropas. “É bonito e necessário que os mais jovens conheçam nossa história e aprendam a valorizar o civismo desde cedo”, destacou.
Já Antônia Silva compartilhou que o marido é apaixonado pelo desfile de 7 de Setembro, e juntos fazem questão de transmitir essa tradição ao filho de apenas sete anos. “Acreditamos que é importante cultivar esse sentimento nas novas gerações. Por isso, todo ano trazemos nosso filho para assistir e entender o valor do patriotismo”, afirmou.
