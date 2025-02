SEASDH e Casa Terapêutica Shalon firmam parceria para ajudar na recuperação de dependentes químicos

Para definir os detalhes que envolvem a realização do Carnaval da Família 2025, representantes do governo do Estado do Acre e da Prefeitura Municipal de Rio Branco participaram de uma reunião que ocorreu na Casa Civil do Estado

O governo do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), divulgaram nesta sexta-feira,14, a programação oficial do Carnaval da Família 2025, que ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, na Praça da Revolução, localizada no centro de Rio Branco.

Para animar ainda o mais evento, foram anunciadas duas atrações nacionais. A primeira será o grupo musical Tchakabum, conhecido pelo sucesso “Onda onda”, que se apresenta no dia 28, e a cantora Gilmelândia, ex-vocalista da Banda Beijo, que deve encerrar as festividades no dia 4 de março.

O coordenador de eventos do governo, Júlio César de Farias, destacou que o Carnaval da Família é promovido pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Rio Branco, numa iniciativa que visa proporcionar celebração carnavalesca segura e inclusiva para todas as idades, portanto, com programação diversificada em atrações locais e nacionais.

“O Carnaval da Família vai oferecer uma variedade de atrações, incluindo apresentações musicais, atividades culturais e espaços dedicados ao entretenimento infantil, garantindo diversão para toda a família”, explicou Farias, recomendando ao público em geral, acompanhar os canais oficiais do governo do Acre e da Prefeitura de Rio Branco para atualizações sobre a programação oficial do evento.

O secretário de Comunicação do município de Rio Branco, Ailton Oliveira, destacou a importância da parceria para a promoção do evento. “O prefeito Bocalom e o governador Gladson se reuniram e tomaram essa decisão de fazer um Carnaval em conjunto e com a Acisa, pois nós já tivemos parcerias anteriores e deram certo. Então, o objetivo é agradar e promover uma festa bonita para a população. Trabalhando unidos teremos um resultado muito positivo”, pontuou.

Para definir os detalhes que envolvem a realização do Carnaval da Família 2025, representantes do governo do Estado do Acre e da Prefeitura Municipal de Rio Branco participaram de uma reunião, na última quinta-feira, 13. O encontro, que ocorreu na Casa Civil do Estado, contou ainda com a presença de representantes das forças de Segurança.

Entre os assuntos tratados, foram debatidas as estratégias de comunicação, de segurança e a disposição do espaço. Além disso, as equipes definiram a programação que conta com shows nacionais e locais, agregando a participação de vários artistas do cenário acreano.

Publicidade:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários