Seagri quer construir 350 tanques para pequenos produtores no Acre

Com o objetivo de fortalecer o agronegócio no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), tem intensificado a execução do Programa de Construção de Tanques, voltado principalmente para pequenos produtores. Em 2024, foram destinadas 2.243,8 horas-máquina à construção de tanques no Baixo Acre, beneficiando diretamente 264 agricultores da região.

Para o próximo ano, a meta da pasta é superar 2.500 horas-máquina e alcançar cerca de 350 criadores, com a ampliação da capacidade operacional do programa.

Ações ganham força diante das mudanças climáticas

A construção de tanques e açudes tem se tornado uma estratégia prioritária frente ao agravamento das mudanças climáticas. Muitos agricultores, que antes utilizavam as estruturas para piscicultura, agora priorizam o armazenamento de água para garantir a produção durante períodos de seca.

“Construímos vários tanques na região de Rio Branco e no interior para o nosso produtor armazenar água, porque tem produtor que não tem nem para beber. Estamos apostando em diversas produções que precisam de irrigação, senão a gente atrasa demais”, afirmou o titular da Seagri, José Luis Tchê.

Atenta a esse novo cenário, a Secretaria também conduz estudos para a criação de políticas públicas voltadas à gestão hídrica e à adaptação da produção agrícola aos impactos climáticos.

Tanques personalizados e foco técnico

Ao todo, 20 açudes foram construídos neste ano por meio do programa, beneficiando produtores de nove municípios do Baixo Acre. A Seagri opta por uma abordagem personalizada, não padronizando as dimensões dos tanques. Cada estrutura é planejada com base em critérios técnicos como tipo de peixe cultivado, escala de produção, qualidade da água, tecnologia adotada e características da propriedade.

Todo o processo segue as boas práticas da Embrapa e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), assegurando a sustentabilidade e a eficiência dos projetos.

Atendimento estratégico e requisitos

As ações da Seagri são realizadas conforme a demanda e o planejamento estratégico, com destaque para a região do Baixo Acre, que concentrou o maior volume de atendimentos em 2024. Para garantir a transparência do programa, os produtores devem cumprir requisitos como: requerimento formal, visita técnica, entrega de documentação e pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com subsídio nas horas-máquina.

Compromisso com o campo acreano

A Secretaria reafirma o compromisso com o fortalecimento das cadeias produtivas rurais e com a construção de um setor agrícola mais resiliente. O programa também deve ganhar reforço com novos maquinários adquiridos por meio de emendas parlamentares.

“É uma coisa que o nosso produtor e a produtora realmente ficam satisfeitos. A participação deles no programa é extremamente importante. Com os novos equipamentos que estamos recebendo, mais pequenos produtores rurais serão beneficiados”, reforçou Tchê.

