Da CNN, em São Paulo

O Brasil pode começar 2021 com uma vacina contra a Covid-19 sendo aplicada.

Essa é a previsão do infectologista e secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, em entrevista sobre o assunto à CNN.

“A vacina do Instituto Butantan tem uma programação de término dos estudos ainda em outubro. Em novembro os resultados estarão disponíveis e em dezembro estaremos com 45 milhões de doses no Brasil. Os estudos só vão aguardar a chancela dos órgãos de vigilância sanitária, no caso a Anvisa. Se tudo der certo, teremos tudo pronto em dezembro, com início de vacinação já em janeiro”, disse.

“Todas as vacinas só serão liberadas pela Anvisa se tiverem passado e sido aprovada nas fases 1, 2 e 3”, ressalta, explicando como andam os testes na China.

“A primeira dose produziu proteção em 92% dos pacientes. Quando receberam a segunda dose, 14 dias depois, elevou-se para 97%. Portanto quase 100% de quem tomou a vacina estava protegido. A vacina é extremamente segura e por isso o Butantan trouxe para o Brasil”.

A ordem, é quem será vacinado primeiro ainda será definida, mas “muito possivelmente seguirá o mesmo ritmo e normativa [da vacina] para a gripe, aqueles grupos que tenham idosos, gestantes, profissionais de saúde”.

O secretário de Saúde respondeu ainda ao questionamento de um espectador se haverá vacina para todos ou uma corrida a clínicas particulares. “Ela vai ser distribuída pelo SUS de forma gratuita, ninguém vai pagar por essa vacina. O que queremos é salvar vidas. Quanto mais vacinas seguras existirem, melhor para todos”.

