SC: corpo decapitado com ossos quebrados é achado em carro incendiado

Um corpo carbonizado, com ossos quebrados e decapitado, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro incendiado na região de Tijuquinhas, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite dessa quinta-feira (5/3). Não foi possível fazer a identificação do corpo, de acordo com a Polícia Militar (PM).

O Corpo de Bombeiros (CBMSC) foi acionado por volta das 23h para combater um incêndio no veículo. Depois de controlar as chamas, os bombeiros encontraram o corpo dentro do porta-malas. A cabeça estava na parte da frente do veículo, um Virtus.

