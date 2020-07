O Flamengo negociou com o SBT para transmitir a partida, que irá mostrar um jogo de times do eixo Rio-São Paulo pela primeira vez desde o campeonato paulista de 2003. O jogo também será transmitido na FlaTV.

Da CNN, em São Paulo

Pela primeira vez em 17 anos, o SBT irá transmitir um jogo de times do eixo Rio-São Paulo após o Flamengo fechar contrato de transmissão da final do Campeonato Carioca, que acontece nesta quarta-feira (13). No primeiro jogo, o rubro-negro venceu o Fluminense por 2 a 1.

O Flamengo se utilizou da Medida Provisória 984, que dá ao time mandante a possibilidade de negociar os direitos de transmissão da partida.

“Eu vejo de maneira muito positiva a volta do SBT ao esporte. É positivo para o esporte, para as emissoras de televisão e para os patrocinadores termos outros canais para transmitirem o futebol,” disse Teo José, narrador que fará o jogo da final do Campeonato Carioca

O clube rubro-negro não fechou contrato com a Rede Globo para a transmissão de seus jogos no Campeonato Carioca 2020 e, desde o retorno do futebol após a paralisação do novo coronavírus, transmite suas partida pela FlaTV, canal de Youtube do time, amparando-se na MP editada por Jair Bolsonaro.

A relação entre Flamengo e Globo se deteriorou após a transmissão de Flamengo e Boavista via streaming, e que segundo a emissora, foi o momento em que o contrato dela com a Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro (Ferj) foi rompido.

A rede disse que não iria mais transmitir os jogos do campeonato, mas irá manter os pagamentos.

A polêmica das transmissões vem se arrastando desde a partida decisiva da Taça Rio, na última quarta-feira (8), quando o Fluminense ganhou o mando de campo e consequentemente os direitos de transmissão.

Porém o Flamengo entrou na justiça para também tentar transmitir a partida, porém horas antes da bola rolar, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deu ganho de causa para o Fluminense, que transmitiu o jogo em seu canal de Youtube.

Com o mando da segunda partida da final do campeonato carioca, o Flamengo negociou com o SBT para transmitir a partida, que irá mostrar um jogo de times do eixo Rio-São Paulo pela primeira vez desde o campeonato paulista de 2003. O jogo também será transmitido na FlaTV.

O narrador que trabalha na Fox Sports foi liberado pela Disney para retornar ao SBT e comandar a transmissão.

Uma forma de empréstimo, devido a boa relação entre as partes envolvidas. Tudo para que saia da melhor maneira possível.

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Téo José contou como o acordo foi fechado e mostrou sua gratidão em poder retornar ao canal que trabalhou na década de 90.

– Tive muito prazer, aprendizado e oportunidades no SBT, foram anos fundamentais para base do meu caminho, voltar é um prêmio e também uma forma de mostrar um pouco da minha gratidão. Agradeço muito ao Fox Sports, ESPN e Disney por esta liberação, creio que eles imaginaram um pouco da minha situação. As negociações foram transparentes e rápidas – afirmou.

