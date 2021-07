Saúde realiza curso de atendimento de urgência com simulação realística

Toda a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participou do 1º Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), realizado no sábado, 12, no estacionamento da Uninorte. A atividade foi realizada com uma metodologia realista, contando com a colaboração da Liga de Urgência e Emergência da Universidade Federal do Acre (Ufac), que foram os “manequins vivos”.

“Esse projeto foi iniciado com a ideia da equipe do Núcleo de Ensino do Samu. Neste curso foi abordado suporte básico de vida, reanimação cardiopulmonar, atendimento a múltiplas vítimas, queimaduras graves e protocolo inicial do politraumatizado. É o início de um grande projeto”, destacou o coordenador do Samu, Pedro Pascoal.

Uma equipe do Samu participou de um treinamento para atendimento pré-hospitalar, oferecido Ministério da Saúde, em São Paulo, no mês de junho, com a proposta de garantir a qualidade na assistência aos pacientes, e agora a capacitação foi estendida aos demais profissionais.

“Resolvemos trazer o que aprendemos lá para a nossa realidade como uma forma de atualizar os nossos profissionais aqui e trabalharmos sempre juntos, com a mesma qualidade de atendimento à população”, explicou o médico Guilherme Piassa.

Os profissionais receberam primeiro a parte teórica, que se estendeu por cerca de duas horas, e em seguida, partiram para a prática por meio da simulação realística.